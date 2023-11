West Ham – Olympiakos: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

West Ham - Olympiakos, typy na mecz 4. kolejki Ligi Europy. Młoty zaliczyły nieudany wyjazd do Grecji i pragną się zrewanżować. To istotne starcie w kontekście awansu do fazy pucharowej. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Adam Davy Na zdjęciu: Jarrod Bowen

West Ham Olympiakos Pireus

West Ham – Olympiakos, typy i przewidywania

W minionym sezonie West Ham został triumfatorem rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Teraz chce pójść krok dalej i dobrze pokazać się również w rozgrywkach Ligi Europy. Nie będzie to łatwe, gdyż ten turniej gromadzi zdecydowanie lepsze ekipy, spośród których Młoty niekoniecznie się wyróżniają. W czwartek londyńczycy podejmą u siebie Olympiakos i będą próbowali się zrewanżować za nieudane spotkanie w Grecji. W tabeli West Ham ma na koncie sześć punktów i nie może być jeszcze pewny udziału w fazie pucharowej. Aby się do tego przybliżyć, konieczne jest pokonanie Olympiakosu, o co nie powinno być trudno. Mój typ – wygrana West Hamu.

West Ham – Olympiakos, ostatnie wyniki

West Ham nie notuje obecnie zbyt dobrej serii. W minionej kolejce ligowej uległ w starciu z Brentford (2-3), a wcześniej okazał się słabszy również od Evertonu (0-1) i Aston Villi (1-4). W międzyczasie Młotom udało się pokonać Arsenal w Pucharze Ligi Angielskiej (3-1), co jest delikatną osłodą ostatnich nieudanych tygodni.

Olympiakos ma za sobą porażkę w hitowej rywalizacji z PAOK-iem (2-4). Wcześniej pokonał OFI Crete (2-0) oraz zwyciężył właśnie w starciu z West Hamem United (2-1).

West Ham – Olympiakos, historia

Dwa tygodnie temu miało miejsce pierwsze spotkanie między tymi ekipami. W Grecji nieoczekiwanie zatriumfował Olympiakos, który zwyciężył 2-1. Do przerwy gospodarze cieszyli się z dwubramkowego prowadzenia. Później West Ham starał się odrobić straty, lecz nie był wystarczająco skuteczny i zdołał odpowiedzieć tylko raz.

West Ham – Olympiakos, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem czwartkowego starcia jest West Ham United. Kurs na wygraną gospodarzy wnosi zgodnie 1.67. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Olympiakosu jest to nawet 4.80, natomiast kurs na remis oscyluje w okolicach 4.10. Jeśli nie jesteś pewny typu na ten mecz, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

West Ham – Olympiakos, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez West Ham David Moyes 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Rezerwowi ▼ 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 5 Vladimir Coufal 9 Michail Antonio 10 Lucas Paquetá 17 Maxwel Cornet 19 Edson Álvarez 20 Jarrod Bowen 27 Nayef Aguerd 45 Divin Mubama 49 Joseph Anang 7 Konstantinos Fortounis 9 Ayoub El Kaabi 10 Gustavo Scarpa 11 Youssef El Arabi 15 Sotiris Alexandropoulos 17 Marios Vrousai 20 João Carvalho 21 Pep Biel 74 Andreas Richardos Ntoi 88 Konstantinos Tzolakis West Ham David Moyes 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez West Ham David Moyes 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympiakos Pireus Diego Martinez Rezerwowi ▼ 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 5 Vladimir Coufal 9 Michail Antonio 10 Lucas Paquetá 17 Maxwel Cornet 19 Edson Álvarez 20 Jarrod Bowen 27 Nayef Aguerd 45 Divin Mubama 49 Joseph Anang 7 Konstantinos Fortounis 9 Ayoub El Kaabi 10 Gustavo Scarpa 11 Youssef El Arabi 15 Sotiris Alexandropoulos 17 Marios Vrousai 20 João Carvalho 21 Pep Biel 74 Andreas Richardos Ntoi 88 Konstantinos Tzolakis

West Ham – Olympiakos, kto wygra?

West Ham – Olympiakos, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy West Hamem a Olympiakosem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

