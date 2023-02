fot. PressFocus Na zdjęciu: David Moyes

W ramach 25. kolejki Premier League czeka nas ciekawe bezpośrednie starcie drużyn walczących o utrzymanie w elicie. W sobotę West Ham United podejmie na własnym terenie Nottingham Forest. “Młoty” pragną wydostać się ze strefy spadkowej, zaś ekipa Steve’a Coopera chce zachować nad nią bezpieczną przewagę. Początek spotkania o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

West Ham – Nottingham, typy i przewidywania

Od początku sezonu West Ham niespodziewanie pozostaje w walce o utrzymanie w Premier League. W pewnym momencie przyszłość Davida Moyesa stanęła pod znakiem zapytania, natomiast otrzymał on od władz “Młotów” kredyt zaufania i powoli go spłaca. Londyńczycy wyglądają nieco lepiej i są już blisko wydostania się ze strefy spadkowej. Aktualnie tracą punkt do siedemnastego w tabeli Bournemouth, co mogą wykorzystać już w 25. kolejce Premier League. West Ham zmierzy się w niej z Nottingham Forest. Spotkanie dwóch bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie zapowiada się bardzo emocjonująco. Biorąc pod uwagę ogromne problemy kadrowe beniaminka, za faworyta można uznać gospodarzy. Spodziewamy się, że West Ham wykorzysta przewagę i sięgnie po trzy punkty. Nasz typ – wygrana West Hamu.

West Ham – Nottingham, sytuacja kadrowa

Do zdrowia wrócił już Lucas Paqueta, zatem jedynymi nieobecnymi w składzie West Hamu na sobotni mecz powinni być Kurt Zouma i Maxwel Cornet. Problemy kadrowe nie opuszczają natomiast Nottingham Forest. Goście najbliższej rywalizacji nie będą mogli skorzystać z kontuzjowanych Serge’a Auriera, Taiwo Awoniyi’a, Willy Boly’ego, Deana Hendersona czy Scotta McKenna. Pod znakiem zapytania stoi także występ Jessego Lingarda.

West Ham – Nottingham, ostatnie wyniki

West Ham nie wygrał żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów. Trzeba jednak przyznać, że mierzył się z bardzo wymagającymi rywalami. W poprzedniej kolejce “Młoty” przegrały z Tottenhamem 0-2, a wcześniej podzieliły się punktami z Chelsea i Newcastle United.

Nottingham Forest niespodziewanie zremisowało przed własną publicznością z Manchesterem City, odbierając rywalom szanse na utrzymanie fotelu lidera Premier League. Beniaminek ma za sobą także porażkę z Fulham (0-2) i wygraną z Leeds United (1-0).

West Ham – Nottingham, historia

Po raz pierwszy te drużyny w obecnym sezonie zagrały ze sobą w drugiej kolejce Premier League. Na własnym terenie nieoczekiwanie wygrał Nottingham Forest, który pokonał swoich rywali 1-0 po bramce Taiwo Awoniyi’a. Świetną okazję dla West Hamu zmarnował z kolei Declan Rice, który nie wykorzystał jedenastki. Aby przeanalizować wcześniejsze mecze między tymi drużynami, trzeba sięgnąć pamięcią do 2014 roku. Wówczas “Młoty” przegrały w Pucharze Anglii aż 0-5.

West Ham – Nottingham, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów są gospodarze. Kurs na wygraną West Hamu United waha się między 1,75 a 1,80. W przypadku zwycięstwa Nottingham Forest jest to nawet aż 4,80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w Superbet zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

West Ham – Nottingham, przewidywane składy

West Ham: Fabiański, Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Coufal, Soucek, Rice, Emerson, Bowen, Paqueta, Antonio

Nottingham: Navas, Williams, Felipe, Worrall, Lodi, Shelvey, Mangala, Scarpa, Gibbs-White, Johnson, Wood

West Ham – Nottingham, transmisja meczu

Sobotni mecz w ramach 25. kolejki Premier League między West Hamem a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

