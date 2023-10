West Ham United - Newcastle United: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Premier League. Popularne "Młoty" zmierzą się w jednym z ciekawszych spotkań tej serii gier z drużyną prowadzoną przez Eddiego Howe'a. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji London Stadium już w niedzielę (8 października) o godzinie 15:00.

West Ham – Newcastle, typy bukmacherskie

West Ham United w ramach 8. kolejki Premier League podejmie na własnym stadionie Newcastle United. To spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem drużyny zajmują kolejno w lidze siódme i ósme miejsce. Zarówno jedni jak i drudzy dysponują bardzo dobrymi składami, więc rywalizacja na London Stadium z pewnością będzie intensywna i pełna emocji. Mój typ: wygrana Newcastle United

West Ham – Newcastle, ostatnie mecze

West Ham United dość dobrze wszedł w nowy sezon, a ich forma w ostatnim czasie powędrowała zdecydowanie w górę. Drużyna z Londynu w poprzednich pięciu spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (3:1 z TSC Backa Topola w Lidze Europy, 1:0 z Lincoln w Carabao Cup, 2:0 z Sheffield United oraz 2:1 z Freiburgiem w Lidze Europy), a także pniosła jedną porażkę (1:3 z Liverpoolem).

Natomiast Newcastle United może powiedzieć to samo, co ich niedzielni przeciwnicy. “Sroki” mogą zaliczyć pozytywnie start nowego sezonu, a ich dyspozycja w ostatnich meczach jest wręcz fenomalna. Pięć poprzednich spotkań drużyny Eddiego Howe’a to cztery zwycięstwa (8:0 z Sheffield United, 1:0 z Manchesterem City w Carabao Cup, 2:0 z Burnley oraz 4:1 z PSG w Lidze Mistrzów), a także jeden remis (0:0 z Milanem w Lidze Mistrzów).

West Ham – Newcastle, historia

W poprzednim sezonie w rundzie jesiennej rywalizacja między tymi zespołami zakończyła się remisem 1:1. Natomiast już wiosną lepsze okazało się Newcastle United, które pokonało West Ham na wyjeździe aż 5:1. Wcześniejsze trzy starcia tych ekip, to jeden remis, jedno zwycięstwo “Srok” oraz jedna wygrana gospodarzy niedzielnego pojedynku.

West Ham – Newcastle, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego pojedynku jest Newcastle United, mimo że spotkanie odbędzie się na obiekcie West Hamu. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Eddiego Howe’a, to kursy na takie zdarzenie wynoszą mniej więcej 2.10, podczas gdy na zwycięstwo “Młotów” oscylują w okolicach 3.30 – 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

West Ham – Newcastle, kto wygra?

West Ham – Newcastle, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 1 Lukasz Fabianski 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer Martin Dubravka 1 Paul Dummett 3 Sandro Tonali 8 Matt Ritchie 11 Matthew Targett 13 Valentino Livramento 21 Miguel Almirón 24 West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 1 Lukasz Fabianski 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer Martin Dubravka 1 Paul Dummett 3 Sandro Tonali 8 Matt Ritchie 11 Matthew Targett 13 Valentino Livramento 21 Miguel Almirón 24

West Ham – Newcastle, transmisja meczu

Spotkanie West Hamu z Newcastle będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na London Stadium już w niedzielę (8 października) o godzinie 15:00.

