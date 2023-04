West Ham – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

London Stadium Premier League West Ham Newcastle 3.45 3.50 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2023 17:45 .

West Ham – Newcastle, typy i przewidywania

David Moyes wygraną nad Southamptonem prawdopodobnie uratował swoją posadę. Media spekulowały już, że w przypadku zwycięstwa Świętych Anglik zostałby zwolniony. West Ham uciekł tym samym ze strefy spadkowej, ale wciąż daleko do stabilizacji. Tym bardziej że klub rywalizuje wciąż w Lidze Konferencji Europy. W najbliższej kolejce czeka ich trudne zadanie. Newcastle jest w formie, a ostatnie zwycięstwo nad Manchesterem United dodało zawodnikom pewności siebie.

Sroki mają już za sobą kryzys formy i znów udało im się wskoczyć na podium Premier League. Wygrana z Manchesterem United pozwoliła osiągnąć barierę 50 punktów. Uwagę zwraca przede wszystkim znakomita forma defensywa Newcastle. Drużyna straciła tylko 19 trafień i pod tym względem jest to najlepszy wynik w lidze. Efekty pracy Eddiego Howe’a są widoczne jak na dłoni. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

Betfan 1.89 Obie drużyny strzelą gola/Nie Odwiedź Betfan

West Ham – Newcastle, ostatnie wyniki

Mecze z Ligi Konferencji przeciwko AEK Larnaca poprawiają nieco bilans West Hamu. Młoty wygrały oba starcia w europejskich pucharach, a w Premier League zremisowały z Aston Villą 1:1 i wygrały 1:0 z Southamptonem. Nie były to jednak przekonujące występy.

Po dwóch kolejnych porażkach z Manchesterem United i Manchesterem City Newcastle wróciło na zwycięską ścieżkę. Sroki wygrały 2:1 z Wolverhampton, a następnie pokonały także Nottingham Forest i Manchester United. Postawa drużyny w starciu z Czerwonymi Diabłami zasługuje na docenienie.

West Ham – Newcastle, sytuacja kadrowa

Kontuzję leczy aktualnie Gianluca Scamacca, ale to jedyny piłkarz West Hamu, który ma problemy zdrowotne. Pod tym względem gorzej wygląda sytuacja Newcastle. Eddie Howe nie będzie mógł liczyć w środę na Almirona, Frasera i Kraftha, którzy zmagają się z urazami. Na dolegliwości po meczu z Manchesterem United narzekał również Joe Willock. Brak Anglika mógłby odbić się na grze drużyny.

West Ham – Newcastle, historia

Dwa ostatnie starcia tych drużyn zakończyły się remisami po 1:1. Bilans bezpośrednich spotkań korzystniejszy jest jednak dla Newcastle. Sroki przegrały tylko jeden z pięciu poprzednich meczów przeciwko Młotom.

West Ham – Newcastle, kursy bukmacherskie

West Ham gra u siebie, ale faworytem jest Newcastle. Kurs na Sroki to 2.20, podczas gdy typ na wygraną gospodarzy ok. 3.45. Różnica nie jest duża, jednak podkreśla różnicę klas między zespołami w obecnej kampanii. Jeśli planujesz obstawić mecz, koniecznie rozważ skorzystanie z oferty bonusowej oferowanej przez bukmachera Betfan. Dzięki temu bonusowi możesz zyskać zakład bez ryzyka o wartości aż do 600 PLN. Bonus ten jest dostępny dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kodu promocyjnego GOAL przy rejestracji.

West Ham – Newcastle, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana West Hamu 50% Remis 0% Wygrana Newcastle 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana West Hamu

Remis

Wygrana Newcastle

West Ham – Newcastle, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson – Soucek, Rice, Paqueta – Bowen, Ings, Benrahma

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Botman, Burn – Longstaff, Guimaraes, Willock – Murphy, Isak, Saint-Maximin

West Ham – Newcastle, transmisja

Zaległe spotkanie West Hamu z Newcastle transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport, a także platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji zaplanowano na środę 5 kwietnia o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.