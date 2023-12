PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

West Ham United – Manchester United, typy i przewidywania

West Ham United w sobotę po południu na London Stadium zmierzy się z Manchesterem United w meczu 18. kolejki Premier League. Podopieczni Erika ten Haga po odpadnięciu z Ligi Mistrzów mogą w pełni skupić się na rozgrywkach ligowych, żeby powalczyć o miejsce w TOP 5. Czy zatrzyma ich zespół prowadzony przez Davida Moyesa?

Czerwone Diabły mają pozytywny bilans w ostatnich spotkaniach z Młotami. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

West Ham United – Manchester United, sytuacja kadrowa

West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Niepewny West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Niepewny

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Powrót do treningów Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Victor Lindelof Nieznany Niepewny Anthony Martial Choroba Kilka dni Harry Maguire Uraz pachwiny Połowa stycznia 2024 Diogo Dalot Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Powrót do treningów Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Victor Lindelof Nieznany Niepewny Anthony Martial Choroba Kilka dni Harry Maguire Uraz pachwiny Połowa stycznia 2024 Diogo Dalot Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach

West Ham United – Manchester United, ostatnie wyniki

Młoty ostatnio przegrały 1:5 z Liverpoolem i odpadły z Pucharu Ligi Angielskiej. W Premier League natomiast pokonały Wolverhampton Wanderers aż 5:1. Czerwone Diabły w meczu na szczycie bezbramkowo zremisowały ze wspomnianym już Liverpoolem, ale uległy Bayernowi Monachium 0:1 i tym samym pożegnały się z Ligą Mistrzów na etapie fazy grupowej.

West Ham United – Manchester United, historia

W bezpośredniej rywalizacji Manchester United wypada trochę lepiej od West Hamu United. Czerwone Diabły wygrały bowiem trzy z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Młotom, które triumfowały w dwóch pozostałych starciach. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

West Ham United – Manchester United, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną West Hamu United wynosi około 2.60, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 2.65. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70.

West Ham United – Manchester United, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 23 Alphonse Areola 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama 1 Altay Bayindir 10 Marcus Rashford 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 39 Scott McTominay 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 53 Willy Kambwala West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 23 Alphonse Areola 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama 1 Altay Bayindir 10 Marcus Rashford 15 Sergio Reguilón 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 39 Scott McTominay 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri 53 Willy Kambwala

West Ham United – Manchester United, kto wygra?

West Ham United – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na London Stadium już w najbliższą sobotę, 23 grudnia o godzinie 13:30.

