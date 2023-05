West Ham United - Leeds United: typy i kursy na mecz Premier League. Niedzielne spotkanie jest niezwykle ważne dla losów tabeli obu drużyn. Zespół ze stolicy Wielkiej Brytanii praktycznie utrzymanie ma już w kieszeni i wystarczy im zdobyć jeden punkt, podczas gdy goście znajdują się w strefie spadkowej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia. Pierwszy gwizdek w niedzielę 21 maja o godzinie 14:30.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

London Stadium Premier League West Ham Leeds 2.50 3.60 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 10:06 .

West Ham – Leeds, typy bukmacherskie

Spotkanie West Hamu z Leeds w ramach 37. kolejki Premier League zapowiada się niezwykle ciekawie. Drużyna z Londynu jest w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ wystarczy im remis, aby zagwarantować sobie utrzymanie w elicie. Natomiast popularne “Pawie” okupują 18. lokatę w tabeli ze stratą jednego oczka do Evertonu. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym jednak może zabraknąć trafień. Stawiamy na to, że drużyna prowadzona przez Davida Moyesa zdobędzie bramkę w obu połowach, ponieważ defensywa Leeds United jest najgorsza w całej Premier League. Nasz typ: West Ham strzeli gola w obu połowach

West Ham – Leeds, ostatnie wyniki

Drużyna West Hamu United rozgrywa bardzo słabo sezon, ale mogą go zwieńczyć triumfem w Lidze Konferencji. W półfinałowym starciu dwukrotnie pokonali AZ Alkmaar (2:1 oraz 1:0). W lidze ich serie jest jednak dużo gorsza. W ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Manchesterem United) i ponieśli aż cztery porażki (1:2 z Liverpoolem, 3:4 z Crystal Palace, 0:3 z Manchesterem City oraz 0:2 z Brentford).

Leeds United notują podobną serię do “Młotów”, a nawet trochę gorszą. Ich ostatnie pięć spotkań to dwa remisy (2:2 z Newcastle United i 1:1 z Leicester) oraz trzy porażki (1:2 z Fulham, 1:4 z Bournemouth, a także 1:2 az Manchesterem City). Na zwycięstwo “Pawie” czekają od 4 kwietnia, kiedy to pokonali na własnym obiekcie Nottingham Forest 2:1.

West Ham – Leeds, historia

W ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami zazwyczaj padało sporo goli. Biorąc pod uwagę pięć ostatnich meczów to częściej wygrywała drużyna David Moyesa, bo aż trzykrotnie, podczas gdy Leeds tylko raz. W tym sezonie obie drużyny zmierzyły się na początku roku kalendarzowego. Wówczas po ekscytującym meczu padł wynik 2:2.

West Ham – Leeds, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość wyrównanie obstawiają niedzielny pojedynek. Trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego meczu. Oczywiście minimalnym jest drużyna West Hamu, ponieważ będzie przemawiał za nimi atut własnego boiska oraz trybun. Jeśli rozważasz zwycięstwo podopiecznych Davida Moyesa to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.46 – 2.50 podczas gdy na wygraną Leeds sięgają nawet 2.80. Spotkanie to można obstawić w Fortuna zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

West Ham – Leeds, kto wygra?

West Ham – Leeds, przewidywane składy

West Ham – Leeds, transmisja meczu

Mecz West Hamu z Leeds rozegrany zostanie w niedzielę 20 maja o godzinie 14:30. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie Viaplay.

