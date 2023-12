PressFocus Na zdjęciu: Pablo Fornals

West Ham United – Freiburg, typy i przewidywania

Starcie pomiędzy West Hamem United a Freiburgiem w ramach 6. kolejki fazy grupowej Ligi Europy jest bardzo ważne w kontekście końcowych rozstrzygnięć w grupie A. Obie drużyny mają bowiem na swoim koncie po 12 punktów i zwycięzca czwartkowej rywalizacji najprawdopodobniej zapewni sobie pierwsze miejsce w tabeli.

W przypadku remisu to niemiecki klub bezpośrednio awansuje do 1/8 finału, ponieważ w pierwszym meczu pokonał angielski zespół 2:1. W następnej kolejności liczy się bilans bramkowy i tutaj też lepiej wypada ekipa z Bundesligi, dlatego Młoty musiałyby wygrać różnicą przynajmniej dwóch goli.

Londyńczycy mają przewagę własnego boiska i większe doświadczenie w europejskich pucharach. Mój typ: zwycięstwo West Hamu United.

West Ham United – Freiburg, sytuacja kadrowa

West Ham Zawodnik Powrót Michail Antonio Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Alphonse Areola Uraz nadgarstka Kilka dni

Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2023 Christian Günter Kontuzja ramienia Koniec grudnia 2023 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Koniec grudnia 2023 Maximilian Philipp Uraz ramienia Koniec grudnia 2023 Yannik Keitel Uraz pachwiny Koniec grudnia 2023 Kenneth Schmidt Uraz brzucha Koniec grudnia 2023 Noah Weißhaupt Choroba Kilka dni

West Ham United – Freiburg, ostatnie wyniki

Młoty w dwóch poprzednich kolejkach Premier League zgarnęły trzy oczka – niespodziewanie przegrali aż 0:5 z Fulham, ale za to pokonali Tottenham Hotspur 2:1. Niemiecki zespół w tym samym czasie może pochwalić się kompletem punktów – odnieśli zwycięstwo nad Wolfsburgiem (1:0) oraz Mainz (1:0).

West Ham United – Freiburg, historia

Obie ekipy stanęły naprzeciwko siebie tylko raz w całej historii. Miało to miejsce rzecz jasna w 2. kolejce fazy grupowej trwającej edycji Ligi Europy. West Ham United na Europa-Park Stadion wygrał 2:1 z Freiburgiem, a zwycięstwo Młotom zapewnił wówczas Nayef Aguerd.

West Ham United – Freiburg, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną West Hamu United wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Freiburga to mniej więcej 4.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu 200% od depozytu do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

West Ham United – Freiburg, przewidywane składy

West Ham David Moyes 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Rezerwowi ▼ 4 Kurt Zouma 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 24 Thilo Kehrer 32 Conor Coventry 33 Emerson 49 Joseph Anang 51 Dan Chesters 5 Manuel Gulde 9 Lucas Höler 17 Lukas Kübler 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 22 Roland Sallai 31 Benjamin Uphoff 35 Fabian Rüdlin 43 Ryan Johansson

West Ham United – Freiburg, kto wygra?

West Ham United – Freiburg, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na London Stadium już w najbliższy czwartek, 14 grudnia o godzinie 21:00.

