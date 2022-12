West Ham – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Lucas Paqueta

West Ham – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. Powrót do rozgrywek ligowych po przerwie spowodowanej mundialem w Katarze nie był zbyt udany dla obu zespołów. W 18. kolejce staną one przed szansą na rehabilitację w oczach kibiców.

West Ham – Brentford, typy i przewidywania

Spore problemy ma w tym sezonie West Ham United. Młoty w ubiegłym sezonie wywalczyły kwalifikację do europejskich pucharów, a w Premier League trudność sprawia im obecnie regularne punktowanie. Świadczy o tym bardzo niska pozycja – 16 miejsce po 16 kolejkach. W najbliższej kolejce przyjdzie im się zmierzyć z zespołem, który w ostatnim czasie potrafił sprawić im problemy. West Ham musi radzić sobie bez kilku istotnych zawodników, którzy wypadli ze składu z powodu urazów. To spory problem dla sztabu szkoleniowego.

Niewiele brakowało, żeby to Brentford było górą w starciu z Tottenhamem. Pszczoły prowadziły już 2:0, jednak nie udało im się obronić tej przewagi, a mecz skończył się ostatecznie 2:2. Nie zmienia to faktu, że ich gra wyglądała bardzo przyzwoicie. Do boju prowadzi ich wciąż Ivan Toney. Anglik ma na koncie już 11 goli w 15 meczach i otarł się nawet o reprezentację Lwów Albionu. 10 pozycja po 16 kolejkach to wynik satysfakcjonujący jak na możliwości kadrowe i budżet klubu z Brentford Community Stadium. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

West Ham – Brentford, ostatnie wyniki

Młoty wyglądały całkiem nieźle w sparingach przed powrotem do rozgrywek. Wygrana 4:2 z Cambridge United, a także Udinese 3:1 napawały optymizmem. Później nadszedł nieco gorszy mecz z Fulham, a w 17. kolejce porażka ze świetnym w tym sezonie Arsenalem 1:3.

Brentford wygrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów, a najśmieszniejsze jest to, że udało im się wygrać na wyjeździe z Manchesterem City. Oprócz tego przegrali z Bordeaux i Celtą Vigo w meczach towarzyskich. Dwa ostatnie spotkania to remis 2:2 z Wolfsburgiem i 2:2 w lidze z Tottenhamem.

West Ham – Brentford, sytuacja kadrowa

W składach obu drużyn wiele jest braków spowodowanych kontuzjami. W barwach West Hamu na pewno nie zagrają kontuzjowani Maxwel Cornet i Kourt Zouma. Niepewny jest również wciąż stan zdrowia Nayefa Aguerda i Gianluki Scamakki. Włocha zabrakło w poprzedniej kolejce, jednak jego uraz nie wydaje się groźny.

Sztab szkoleniowy Brentford nie będzie mógł skorzystać ze zmagających się z urazami Ajera, Baptiste, Hickeya i Satrakoshy. Wiele wskazuje na to, że oprócz nich nie zagra także kontuzjowany Frank Oneyka.

West Ham – Brentford, historia

Dwa ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwami Brentford. Pszczoły w na własnym stadionie wygrały 2:0 i udało im się całkowicie zdominować rywala. Wcześniej mecz na London Stadium zakończył się także ich zwycięstwem, tyle że 2:1. Dwa wcześniejsze spotkania to z kolei zwycięstwa West Hamu.

West Ham – Brentford, kursy bukmacherskie

West Ham – Brentford, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Coufal, Kehrer, Dawson, Cresswell – Rice, Soucek, Bowen, Paqueta, Benrahma – Antonio

Brentford: Raya – Jorgensen, Pinnock, Mee – Janelt, Jensen, Rasmussen, Oneyka, Henry – Toney, Mbeumo

West Ham – Brentford, transmisja

Mecz 18. kolejki Premier League między West Hamem i Brentford transmitowany będzie na antenie Viaplay. Początek tego starcia w piątek o godzinie 20:45. Mecz skomentują Mariusz Hawryszczuk i Maciej Łuczak.

