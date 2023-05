West Ham United – AZ Alkmaar: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. W półfinale Europa Conference League dojdzie do angielsko-holenderskiego pojedynku. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Początek starcia na London Stadium w najbliższy czwartek 11 maja o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: West Ham United

London Stadium Liga Konferencji Europy West Ham Alkmaar 1.65 4.20 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2023 17:42 .

West Ham United – AZ Alkmaar, typy i przewidywania

West Ham United w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy wyeliminował KAA Gent (1:1 i 4:1), a AZ Alkmaar na tym samym etapie rozgrywek po konkursie rzutów karnych odwrócił losy rywalizacji z Anderlechtem Bruksela (0:2, 2:0 i 4:1 w rz. k.). Zatem w półfinale Europa Conference League będziemy świadkami angielsko-holenderskiego starcia. Na papierze faworytem wydają się Młoty, ale Serogłowi postarają się zaskoczyć swojego rywala. W bramce gospodarzy najprawdopodobniej nie zobaczymy Łukasza Fabiańskiego, ponieważ David Moyes w Lidze Konferencji stawia na Alphonse’a Areolę.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grał AZ Alkmaar, tylko jedna albo żadna z drużyn nie strzeliła gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

West Ham United – AZ Alkmaar, sytuacja kadrowa

David Moyes, czyli szkoleniowiec gospodarzy, nie może skorzystać z kontuzjowanych Gianluki Scamacci, Vladimira Coufala i Kourta Zoumy. Pascal Jansen, czyli trener gości, na pewno nie będzie mógł liczyć na pauzującego nadmiar żółtych kartek Milosa Kerkeza. Ponadto niepewny jest również występ Jespera Karlssona, Bruno Martinsa Indiego, Sema Westervelda i Daniego de Wita.

West Ham United – AZ Alkmaar, ostatnie wyniki

West Ham United w ostatniej kolejce Premier League sprawił sporą niespodziankę – wygrał 1:0 z Manchesterem United. Wcześniej Młoty przegrały z innym klubem z tego miasta – Manchesterem City (0:3). AZ Alkmaar w dwóch poprzednich spotkaniach Eredivisie bezbramkowo zremisował z Ajaxem Amsterdam oraz nie dał szans Waalwijkowi (3:0). Podopieczni Davida Moyesa zajmują 15. miejsce w ligowej tabeli, a drużyna prowadzona przez Pascala Jansena to czwarty zespół holenderskiej ekstraklasy.

West Ham United – AZ Alkmaar, historia

Młoty jeszcze nigdy nie mierzyły się z Serogłowymi. Dwumecz w półfinale Ligi Konferencji Europy będzie pierwszym starciem obu ekip.

West Ham United – AZ Alkmaar, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, West Ham United jest zdecydowanym faworytem spotkania na London Stadium. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 1.60, remis jest wyceniany na około 4.00, a typ na zwycięstwo gości to mniej więcej 5.50. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu można liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

West Ham United – AZ Alkmaar, przewidywane składy

West Ham: Areola; Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio

Alkmaar: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, M. de Wit; Clasie, Reijnders; D. de Wit, Mijnans, Brederode; Pavlidis

West Ham United – AZ Alkmaar, kto wygra?

West Ham United – AZ Alkmaar, transmisja meczu

Pierwszy mecz półfinałowy Ligi Konferencji pomiędzy West Hamem United a Alkmaarem transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na London Stadium w czwartek 11 maja o godzinie 21:00.

