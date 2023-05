Werder Brema – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. Co chwile na fotelu lidera Bundesligi zmieniają się Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Mistrzostwo Niemiec jest jedynym trofeum, jakie mogą ugrać w obecnej kampanii Bawarczycy. Jeśli im się to nie uda, konsekwencje dla wielu działaczy i piłkarzy mogą być srogie.

Werder – Bayern, typy i przewidywania

Sytuacja ligowa Werderu Brema jest dość stabilna, choć klub wciąż nie może być pewny utrzymania. Przewaga nad strefą spadkową to siedem punktów, a do końca pozostały jeszcze cztery mecze. Będą to jednak pojedynki z samymi silnymi drużynami. Mało kto spodziewa się, żeby zielono-biali mieli zagrozić Bayernowi Monachium. Zwłaszcza, że Bawarczyków nie stać już na kolejne potknięcia. Za plecami czai się Borussia Dortmund, która do samego końca walczyć będzie o mistrzostwo. Nasz typ: Bayern Monachium handicap (-1.5).

Werder – Bayern, ostatnie wyniki

Tylko Herthę Berlin udało się w ostatnim czasie Werderowi Brema pokonać. Oprócz tego beniaminek przegrał z Hoffenheim, Freiburgiem i Schalke. Udało mu się natomiast ugrać remis w rywalizacji z FSV Mainz.

Jakkolwiek abstrakcyjnie może to brzmieć, licząc ostatnie pięć spotkań Bayern Monachium również wygrał tylko jedno. W ostatniej kolejce Die Roten pokonali 2:0 Herthę Berlin. Wcześniej przegrali sensacyjnie z Mainz 1:3 i zremisowali z Hoffenheim. W dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów okazali się wyraźnie gorsi od Manchesteru City.

Werder – Bayern, sytuacja kadrowa

W obu zespołach ogromne braki kadrowe, spowodowane kontuzjami. Po stronie Werderu wykluczeni z gry jest sześciu piłkarzy. Są to: Agu, Dinkci, Fullkrug, Hilssner, Salifou, a także Stark. Oznacza to, że Werder do rywalizacji z Bayernem przystąpi bez swojego najlepszego strzelca.

Z brakami radzić sobie musi również Julian Nagelsmann. Z powodu urazów z gry wypadli Neuer, Hernandez, Upamecano, Davies i Choupo-Moting. Jakby tego było mało, za nadmiar żółtych kartek zawieszony jest Leon Goretzka.

Werder – Bayern, historia

W obecnym sezonie Bawarczycy rozgromili Werder Brema w 14. kolejce, wygrywając aż 6:1. Wówczas byli jednak w dużo lepszej formie. Patrząc ogółem, Bayern wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów przeciwko temu rywalowi. Ostatni raz Werder pokonał ekipę Die Roten w 2008 roku. Od tego czasu minęło już 15 lat.

Werder – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium jest murowanym faworytem sobotniego meczu z Werderem Brema. Kurs na zwycięstwo gości wynosi zaledwie 1.33. Typ na wygraną Werderu Brema to już 8.00. Wysoko wyceniany jest także remis – między 6.00, a 6.50. Mecz warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Werder – Bayern, kto wygra

Werder – Bayern, przewidywane składy

Werder – Bayern, transmisja

Mecz 31. kolejki między Werderem Brema i Bayernem Monachium obejrzycie na antenie Viaplay. Początek rywalizacji został zaplanowany na sobotę 6 maja o godzinie 18:30. Areną starcia będzie Weserstadion w Bremie.

