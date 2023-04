Warta Poznań - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie, które odbędzie się Stadionie Dyskobolii. W roli faworyta do potyczki podejdą Zieloni. Niemniej ekipa z Wrocławia liczy na przełamanie, walcząc o ligowy byt. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Śląsk Wrocław 2.03 3.30 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 13:08 .

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, typy na mecz i przewidywania

Warta Poznań to drużyna, która ma już zapewniony spokój do końca sezonu. Ekipa Dawida Szulczka nie musi martwić się o to, że nie wywalczy utrzymania w lidze. W teorii Zieloni mają szanse na wywalczenie miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. W każdym razie nie jest to cel na złamanie karku.

Śląsk Wrocław gra natomiast z nożem na gardle. Wojskowi pod wodzą Ivana Djurdjevicia ostatnio nie rozpieszczają swoich kibiców. Są bez zwycięstwa od pięciu spotkań. W nich trzykrotnie zremisowali i dwa razy przegrali. Trudno spodziewać się, aby z poznańską ekipą wrocławianie wygrali. Nasz typ: remis.

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez dwóch graczy. Wyłączeni z gry będą Bartosz Kieliba oraz Mateusz Kupczak. Niepewny występu może być również Miguel Luis. U gości najpewniej wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji trenera.

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Drużyna Dawida Szulczak w czterech ostatnich meczach zaliczyła jedno zwycięstwo, dwa razy dzieliła się punktami i raz przegrała. Z placu gry na tarczy Warta schodziła po derbach z Lechem Poznań (0:2) w ostatniej kolejce ligowej.

Wojskowi mają natomiast za sobą przegrane starcie z Piastem Gliwice (0:1). Tym samym już od 5 marca tego roku Śląsk nie potrafi odnieść zwycięstwa. Z kolei w swoim ostatnim wyjazdowym spotkaniu team z Wrocławia zremisował z Lechią Gdańsk (0:0).

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas lepsza była Warta (2:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach między oboma zespołami Zieloni wygrali dwukrotnie, a raz miał miejsce remis.

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Dawida Szulczka w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Warta: Lis – Szymnonowicz, Ivanov, Stavaropoulos, Kiełb, żurawski, Maenpaa, Matuszewski, Szmyt, Szczepański, Zrelak

Śląsk: Leszczyński – Bejger, Poprawa, Verdasca, Janasik, Schwarz, Olsen, Konczkowski, Leiva, Yeboah, Exposito.

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, kto wygra

Warta Poznań – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Pierwsze piątkowe spotkanie 28. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Warty Poznań i Śląska Wrocław będzie można śledzić w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze CANAL+ Online. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry, to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29 zł miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł miesięcznie.

