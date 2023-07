PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Mamy końcówkę lipca, a to oznacza, że PKO BP Ekstraklasa wraca do gry po letniej przerwie. Przed nami pierwsze spotkanie kampanii 2023/2024, w którym zmierzą się ze sobą piłkarze Warty Poznań oraz zawodnicy Pogoni Szczecin. Liczymy na świetne widowisko na inaugurację nowego sezonu naszej ligi. Na papierze faworytem są goście, którzy jak co roku zamierzają walczyć o najwyższe cele. Tym razem już z Kamilem Grosickim jako kapitanem, który niedawno przedłużył kontrakt.

Portowcy triumfowali w czterech z pięciu poprzednich meczów przeciwko Zielonym. Nasz typ: zwycięstwo Pogoni Szczecin.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o kontuzjach czy zawieszeniach zarówno w obozie gospodarzy, jak i gości. Obie ekipy latem dokonały ciekawych transferów – do Warty Poznań przeszedł Jakub Bartkowski oraz Dario Vizinger, a Pogoń Szczecin wzmocnili Efthymios Koulouris i Joao Gamboa.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

W przedsezonowych sparingach lepiej wyglądała Pogoń Szczecin, która zanotowała trzy zwycięstwa (3:0 z Wartą Poznań, 2:1 z Farulem Constanta oraz 1:0 z Chojniczanką Chojnice) i jedną porażkę (0:2 z Hansą Rostock). Warta Poznań rozegrała więcej spotkań towarzyskich, a jej bilans to dwie wygrane (3:0 z Polonią Środa Wielkopolska oraz 3:0 z Farulem Constanta), dwie porażki (0:1 z Mladą Bolesław oraz 0:3 z Pogonią Szczecin) i dwa remisy (1:1 z Chrobrym Głogów oraz 1:1 z Cracovią).

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, historia

Zieloni mierzyli się z Portowcami dwa tygodnie temu w meczu towarzyskim i wówczas 3:0 wygrała drużyna prowadzona przez Jensa Gustafssona. Cztery poprzednie starcia obu ekip to trzy zwycięstwa Pogoni Szczecin oraz jeden remis. Warta Poznań w tym czasie ani razu nie triumfowała.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz na Stadionie Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Warty Poznań wynosi mniej więcej 3.50, a typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to około 2.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Dawid Szulczek Jen Gustafsson Rezerwowi 3 Jakub Kielb

4 Dimitrios Stavropoulos

15 Michal Kopczynski

16 Miguel Luís

17 Szymon Sarbinowski

19 Jakub Sangowski

25 Jakub Paszkowski

27 Kacper Przybylko

29 Dario Vizinger

33 Jedrzej Grobelny

97 Wiktor Kaminski Leo Borges 4

Rafal Kurzawa 7

Marcel Wedrychowski 15

Vahan Bichakhchyan 22

Pawel Stolarski 41

Kacper Smolinski 61

Danijel Loncar 68

Adrian Przyborek 73

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Family. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim w najbliższy piątek, 21 lipca o godzinie 18:00.

