Warta – Korona: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2023)

25 lutego o 17:30 w Grodzisku Wielkopolskim zobaczymy mecz dziesiątej i siedemnastej drużyny Ekstraklasy. Czeka nas starcie Warta kontra Korona.

Warta – Korona, typy i przewidywania

Wskazania triumfatora w sobotniej potyczce nie należy do łatwych zadań. Warta jest bowiem dużo wyżej w tabeli. Na wiosnę nie doświadczyła jeszcze zwycięstwa, więc tym bardziej będzie jej zależeć na komplecie punktów. Każdy triumf jest zaś bezceny dla broniącej się przed spadkiem Korony. Sądzimy, że w Grodzisku Wielkopolskim dojdzie do podziału punktów.

Kuba Olkiewicz nie spodziewa się ofensywnego widowiska na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Jego typ na potyczkę Warta kontra Korona, to poniżej 1,5 bramki.

Warta – Korona, sytuacja kadrowa

Dawid Szulczek nie będzie miał do dyspozycji trzech piłkarzy. Zawieszony jest Enis Destan. Prze problemy zdrowotne zagrać nie mogą Bartosz Kieliba i Mateusz Kupczak. Kamil Kuzera przy ustalaniu składu także musi pomiąć trzy nazwiska. Karę zawieszenia odbywa Kyrylo Petrov. Urazy leczą zaś Bartosz Kwiecień Dawid Więckowski.

Warta – Korona, ostatnie wyniki

W 2023 roku Warta zdobyła punkt na sześć możliwych. Poznaniacy mogą być tym faktem delikatnie rozczarowani. Nie zdołali oni bowiem pokonać Miedzi Legnica, z którą zremisowali 1:1. Dawid Szulczek i spółka polegli zaś w konfrontacji z Pogonią Szczecin (1:3).

Dwa razy więcej spotkań w trakcie piłkarskiej wiosny rozegrała Korona. Kielczanie zaczęli od porażki 2:3 z Legią Warszawa. Później było już tylko lepiej. Zawodnicy Kamila Kuzery ograli przed własną publicznością Cracovię (2:1) i Lechię Gdańsk (1:0). We Wrocławiu i batalii ze Śląskiem, zdarzył się remis (1:1).

Warta – Korona, historia

Pierwsza w tym sezonie potyczka Warty i Korony, miała miejsce w Kielcach. Poznaniacy w pierwszej połowie objęli prowadzenie 1:0, które utrzymali już do końca spotkania.

Warta – Korona, kursy bukmacherów

Warta – Korona, przewidywane składy

Warta – Korona, kto wygra mecz?

Warta – Korona, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 25 lutego. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjną transmisję z tej potyczki można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.