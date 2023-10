Villarreal - Rennes: typy, kursy, zapowiedź. Gospodarze muszą postarać się o zwycięstwo, jeśli nie chcą sobie skomplikować losów awansu do fazy play-off Ligi Europy.

Villarreal – Rennes: przewidywania

W ostatnim czasie znacznie lepsze wyniki osiąga Rennes, które jest niepokonane od ośmiu spotkań. Jednak warto dodać, że na przestrzeni tych meczów francuska drużyna wygrała tylko trzy razy, zaliczając ponadto aż pięć remisów. Mimo tego wydaje się, że w starciu z grającym w kratkę Villarrealem podopieczni Bruno Genesio nie są bez szans. Nasz typ na to spotkanie: Rennes nie przegra.

Villarreal – Rennes: sytuacja kadrowa

W drużynie Villarrealu w nadchodzącym spotkaniu z powodu kontuzji nie będą mogli zagrać Francis Coquelin i Denis Suarez. Ponadto pod znakiem zapytania występują Juan Foyth oraz Gerard Moreno.

Znacznie mniej problemów ma Rennes, które będzie musiało sobie poradzić bez Enzo Le Fee i kontuzjowanego od dłuższego czasu Martina Terriera.

Villarreal – Rennes: ostatnie wyniki

W pierwszej kolejce Ligi Europy Villarreal przegrał z Panathinaikosem 0:2. Natomiast w rozgrywkach ligowych Żółta łódź podwodna zanotowała remis 1:1 z Rayo Vallecano, porażkę z Gironą 1:2 i remis z Getafe 0:0.

Stade Rennes spisało się znacznie lepiej na inaugurację grupowych zmagań w Lidze Europy. Francuska drużyna wygrała 3:0 z Maccabi Haifa, zaś w Ligue 1 podopieczni Bruno Genesio zaliczyli remis 0:0 z Montepellier i wygraną 3:1 z Nantes.

Villarreal – Rennes: historia

Według wszelkich źródeł będzie to pierwsze spotkanie obu drużyn w historii.

Villarreal – Rennes: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość ostrożnie wskazali faworyta tego spotkania. Na zwycięstwo Villarrealu zaproponowano kurs, oscylujący w granicach 2.06. Natomiast na wygraną Stade Rennes jest to około 3.35. Najwyższy współczynnik osiąga kurs na remis – 3.60. Obstawiając to spotkanie, warto skorzystać z bonusów, które znajdziesz w Fortunie. Żeby je wykorzystać, wystarczy podać podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL. W ten sposób można zgarnąć bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 600 zł oraz freebetów na start 30 zł.

Villarreal – Rennes: przewidywane składy

Villarreal (Przewidywany skład) 4-4-2 Rennes (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Villarreal (Przewidywany skład) 4-4-2 Rennes (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Pacheta Bruno Génésio Rezerwowi ▼ 3 Raul Albiol

5 Jorge Cuenca

10 Daniel Parejo

11 Alexander Sörloth

13 Filip Jörgensen

16 Alejandro Baena

18 Alberto Moreno

20 Ramón Terrats

21 Yéremi Pino Gauthier Gallon 1

Martin Terrier 7

Baptiste Santamaria 8

Arnaud Kalimuendo 9

Amine Gouiri 10

Christopher Wooh 15

Jeanuel Belocian 16

Guela Doue 17

Fabian Rieder 32

Mohamed Jaouab 38

Mathis Lambourde 39

Villarreal - Rennes: kto wygra mecz?

Villarreal - Rennes: transmisja meczu

Początek pojedynku Villarreal - Rennes w czwartek (5 października) o godzinie 21:00. Spotkania nie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja meczu dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay po wykupieniu odpowiedniego abonamentu.

