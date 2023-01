Villarreal – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (19.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Villarrealu

Villarreal – Real Madryt: typy i kursy na mecz pucharu Króla. Wcale nie tak dawno Żółta Łódź Podwodna zatrzymała już raz Real Madryt, wygrywając w La Liga 2:1. Kibice marzą o powtórzeniu tego sukcesu również w ⅛ finału pucharu Króla. Królewscy nie przeżywają ostatnio dobrego okresu, dlatego szykuje nam się wyrównane starcie.

Villarreal – Real Madryt: typy i przewidywania

Po fatalnym początku pracy w Villarrealu Quique Setien wreszcie zaczął odnosić tak potrzebne drużynie zwycięstwa, a kibice już nie domagają się zwolnienia Hiszpana. Żółta Łódź Podwodna nie przegrała żadnego z ostatnich ośmiu meczów, a prawdziwy popis dała w starciu z Realem Madryt w 16. kolejce La Liga. Gospodarze wygrali 2:1i wskoczyli dzięki temu na piątą pozycję w tabeli ligowej. Widać, że sztab szkoleniowy coraz lepiej dociera się z zawodnikami, a ci dobrze rozumieją swoje zadania na boisku. Zdrowy na całe szczęście jest Gerard Romero, który regularnie notuje bramki i napędza ataki zespołu.

W obozie Realu Madryt zaczyna robić się coraz gorsza atmosfera. Widać to było na boisku przy okazji spotkania finału Superpucharu Hiszpanii przeciwko FC Barcelonie. Królewscy kompletnie w tym meczu nie istnieli i zanotowali druzgocącą, przede wszystkim ze względu na zaprezentowany styl gry porażkę. Coraz więcej jest nieporozumień również na linii Carlo Ancelotti – zarząd Los Blancos. Włoch zgłosił potrzebę wzmocnień, jednak usłyszał, że zimą klub nie będzie dokonywał żadnych transferów. Szkoleniowiec ubolewa przede wszystkim nad brakiem zmiennika dla Karima Benzemy i jakością boków obrony. Te są wyjątkowo newralgiczną pozycją w Madrycie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Villarreal – Real Madryt, ostatnie wyniki

Dopiero Celta Vigo przerwała passę ligowych zwycięstw Villarrealu. Przyznać należy jednak, że na tle drużyny z Galicji Żółta Łódź Podwodna zaprezentowała się bardzo słabo. Remis 1:1 w tym wypadku był rezultatem dla niej korzystnym. Wcześniej zespół zanotował zwycięstwa nad Realem Madryt i Valencią. Wygrał też mecze pucharu Króla przeciwko niżej notowanym Guijuelo i Cartagenie.

Poważną zadrą w sercu kibiców Królewskich jest porażka w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Barcy. Duma Katalonii taktycznie zmiażdżyła Los Blancos, a Carlo Ancelotti ma nad czym myśleć. Wcześniej klub poległ w lidze z Villarrealem na wyjeździe 1:2 i męczył się zarówno w meczu półfinału Superpucharu z Valencią, jak i 1/16 pucharu Króla przeciwko Cacareno.

Villarreal – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Z powodu kontuzji z kadry Realu Madryt wypadło kilku zawodników. Carlo Ancelotti na pewno na mecz nie zabierze ze sobą Aureliena Tchouameniego, Davida Alaby,i Lucasa Vazqueza. Trener zdecydował również, że w meczu pucharowym nie wystąpi Luka Modric, który nie jest w optymalnej formie fizycznej.

Po stronie gospodarzy na pewno nie zobaczymy zmagającego się z poważną kontuzją Giovaniego Lo Celso. Wątpliwy jest również występ kontuzjowanych Nicolasa Jasksona i Alfonso Pedrazy.

Villarreal – Real Madryt, historia

Oba zespoły rywalizowały zaledwie 11 dni temu. Wówczas to Villarreal był stroną wyraźnie lepszą i wygrał 2:1, choć wymiar zwycięstwa mógł być jeszcze większy. Patrząc ogółem, Żółta Łódź Podwodna to wyjątkowo niewygodny rywal dla Realu Madryt. Królewscy wygrali zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich. Raz również wygrał Villarreal. Pozostałe spotkania zakończyły się remisami.

Villarreal – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego spotkania. Nieco niższy kurs oferują na Real Madryt – ok. 2.35. Aż 2.90 wynosi typ na zwycięstwo Villarrealu. Jeszcze wyżej wycenia się natomiast remis – w przedziale między 3.40, a 3.75. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Villarreal – Real Madryt, przewidywane składy

Villarreal: Pepe Reina – Foyth, Albiol, Torres, Mojica – Parejo, Chukwueze, Coquelin, Baena, Morales – Moreno

Real Madryt: Lunin – Carvajal, Militao, Ruediger, Mendy – Kroos, Camavinga, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

Villarreal – Real Madryt, transmisja

Prawa do transmitowania rozgrywek pucharu Króla posiada Telewizja Polska, dlatego mecz Villarrealu z Realem Madryt obejrzycie na antenie TVP Sport. Początek tej rywalizacji w czwartek 19 stycznia o godzinie 21:00.

