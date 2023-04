Pressfocus Na zdjęciu: Julian Brandt

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Mimo tego, że Stuttgart sięgnął ostatnio po pełną pulę, nie jest naszym faworytem w sobotniej konfrontacji. Borussia dysponuje znacznie silniejszym składem. Sądzimy, że pokona Stuttgart po raz drugi w tym sezonie.

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

W Stuttgarcie nie ma problemu z problemami zdrowotnymi. Borussia musi radzić sobie bez trzech piłkarzy. Urazy leczą: Julien Duranville, Mateu Morey, a także Nico Schlotterbeck.

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Miniona kolejka była istotna dla sytuacji Stuttgartu. Zespół ten rywalizuje bowiem o utrzymanie w Bundeslidze. Tym bardziej cenne okazało się wyjazdowe zwycięstwo z VFL Bochum, które także próbuje uniknąć spadku.

Po komplet punktów w minionej serii gier sięgnęła także Borussia Dortmund. BVB rywalizowała u siebie z Unionem Berlin, który pokonała 2:1. Tym samym dortmundczycy wciąż mają dwa oczka mniej, niż prowadzący w tabeli Bundesligi Bayern.

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, historia

Poprzednia konfrontacja Stuttgartu i Borussii miała miejsce w październiku na stadionie w Dortmundzie. Wówczas gospodarze urządzili przyjezdnym lekcję futbolu. BVB zwyciężyła aż 5:0.

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, kursy bukmacherów

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, przewidywane składy

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, kto wygra mecz?

VFB Stuttgart – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 15 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 15:30.

