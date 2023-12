VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, typy na mecz 1/8 finału Pucharu Niemiec. Hitem tej fazy rozgrywek jest starcie w Stuttgarcie. Borussia będzie miała szansę zrewanżować się za ostatnią porażkę w lidze. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/osnapix Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Stuttgart – Borussia, typy i przewidywania

Stuttgart od początku sezonu prezentuje się zaskakująco dobrze. Dzieje się tak głównie za sprawą Serhou Guirassy’ego, którego skuteczność pod bramkami rywali jest niemal doskonała. W środę Borussia Dortmund będzie miała okazję, aby zrewanżować się Stuttgartowi za porażkę sprzed niespełna miesiąca. Tym razem zespoły zmierzą się jednak w w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. Ekipa Edina Terzicia nie potrafi ustabilizować wyników. W Bundeslidze zawodzi, natomiast kapitalnie radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie zapewniła sobie awans w bardzo wymagającej grupie. Niewykluczone, że cenne zwycięstwo na San Siro będzie dla niej przełomowe. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Stuttgart – Borussia, ostatnie wyniki

Stuttgart notuje serię czterech kolejnych zwycięstw. W minionej kolejce pokonał Werder Brema 2-0, a wcześniej rozprawił się również z Eintrachtem Frankfurt (2-1) oraz FC Nurnberg (2-0). Na drodze do 1/8 finału Pucharu Niemiec Stuttgart rozprawił się u siebie z Unionem Berlin (1-0).

W weekend Borussia Dortmund zremisowała w Bundeslidze z rewelacją rozgrywek, czyli Bayerem Leverkusen (1-1). Fantastycznie spisała się również w Lidze Mistrzów, gdzie na San Siro pokonała Milan 3-1, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Stuttgart – Borussia, historia

Niespełna miesiąc temu obie drużyny zagrały ze sobą w Bundeslidze. Lepiej w tym starciu zaprezentował się Stuttgart, który od początku sezonu prezentuje wysoką formę. Borussia Dortmund przegrała na wyjeździe 1-2, choć jako pierwsza trafiła do siatki. Z ostatnich pięciu spotkań między tymi zespołami Borussia Dortmund wygrała trzykrotnie, a Stuttgart raz.

Stuttgart – Borussia, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec jest Stuttgart, który przystąpi do tej rywalizacji jako gospodarz. Kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2.20. W przypadku ewentualnej wygranej Borussii Dortmund jest to nawet 3.00, natomiast kurs na remis waha się między 3.60 a 3.80. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Stuttgart – Borussia, przewidywane składy

Stuttgart: Nubel, Stenzel, Anton, Zagadou, Mittelstadt, Silas, Karazor, Millot, Fuhrich, Undav, Guirassy

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Can, Sabitzer, Reus, Malen, Adeyemi, Haller

Stuttgart – Borussia, kto wygra?

Stuttgart – Borussia, transmisja meczu

Środowy mecz 1/8 finału Pucharu Niemiec pomiędzy Stuttgartem a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1.

