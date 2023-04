Real Valladolid - Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Spotkanie w ramach 32. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny mają o co walczyć. Gospodarze tego starcia będą chcieli oddalić się od strefy spadkowej, natomiast piłkarze Diego Simeone wciąż liczą na wyprzedzenie Realu Madryt i zajęcia drugiego miejsca na koniec sezonu. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek meczu już w niedzielę 30 kwietnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Estadio Jose Zorrilla LaLiga Real Valladolid Atletico Madryt 5.60 4.10 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 00:51 .

Valladolid – Atletico, typy bukmacherskie

Real Valladolid, czyli gospodarze meczu, zajmują obecnie 14. lokatę w ligowej tabeli, ale ich strata nad miejscem spadkowym wynosi tylko cztery oczka. Natomiast Atletico Madryt do ich rywali zza miedzy – Realu – tracą tylko dwa punkty i wyczekują na wpadkę “Królewskich”. Niewątpliwie to starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny mają o co grać. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Valladolid – Atletico, ostatnie wyniki

Zawodnicy Realu Valladolid, podobnie jak przez cały sezon, prezentują formę w kratkę. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Villarrealem oraz 1:0 z Gironą), dwukrotnie przegrali (0:6 z Realem Madryt, a także 1:2 z Valencią) i zanotowali jeden remis (3:3 z Mallorcą). Sytuacja podopiecznych Paulo Pezzolano w tabeli nie wygląda kolorowo, a ich największą bolączką jest defensywa – są jedną z najgorszych drużyn w lidze pod tym względem.

Atletico Madryt w ostatnich ośmiu spotkaniach aż siedmiokrotnie wychodzili zwycięsko. Przydarzyła im się tylko wpadka na wyjeździe z Barceloną (0:1). Potrafili wygrywać z takimi zespołami jak: Sevillą (6:1), Gironą (1:0), Valencią (3:0), Betis (1:0), Rayo Vallecano (2:1), Almerią (2:1), czy w ostatniej kolejce z Mallorcą (3:1). Dzięki tak znakomitej serii zbliżyli się na dwa punkty do Realu Madryt.

Valladolid – Atletico, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą na początku stycznia. Wtedy pewne zwycięstwo odniosła drużyna prowadzona przez Diego Simeone (3:0). W poprzednich potyczkach Valladolid z Atletico częściej oczywiście wychodzili jako wygrani goście niedzielnego pojedynku. W całej historii oba zespoły zmierzyły się ze sobą 21 razy. 14 zwycięstw ma na koncie “Los Colchonelos”, padły cztery remisy i tylko trzykrotnie wygrywała ekipa dowodzona dzisiaj przez Paulo Pezzolano – ostatni raz w sezonie 2008/09.

Valladolid – Atletico, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają niedzielny pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Atletico Madryt, choć to za ich przeciwnikami będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo piłkarzy Diego Simeone, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.63 – 1.65 podczas dy na zwycięstwo Realu Valladolid sięgają nawet 5.40. Jeśli planujecie obstawiać to spotkanie, warto rozważyć ofertę bukmachera Betfan. Dla nowych użytkowników ma on atrakcyjny bonus. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Valladolid – Atletico, przewidywane składy

W drużynie prowadzonej Paulo Pezzolano zabraknie w tym meczu na boisku Anuara, a także pod znakiem zapytania stoi występ Ammalaha i El Yamiqa.

Natomiast w drużynie Atletico Madryt prawdopodobnie zabraknie podstawowego bramkarza – Jana Oblaka. Jest to poważna strata dla “Los Colchoneros”. Ponadto tego dnia na boisku nie zobaczymy Marcosa Llorente, Stefana Savicia, a także Reinildo Mandavy.

Valladolid – Atletico, transmisja meczu

Spotkanie 32. kolejki La Liga pomiędzy Realem Valladolid a Atletico Madryt odbędzie się w niedzielę (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy z kolei w usłudze CANAL+ online, która dostępna jest w atrakcyjnej promocji. Przy zakupie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+ zaoszczędzimy 60 zł względem standardowej oferty. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

