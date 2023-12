Union - Real: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Union Berlin zmierzy się z Realem Madryt. Zespół z Bundesligi nie ma już szans na awans do kolejnej rundy Champions League, ale może jeszcze zakwalifikować się do Ligi Europy. Królewscy nie zależnie od wyniku tego starcia będą na pierwszym miejscu w tabeli. Początek o 21:00.

Union Berlin – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku, ale tak naprawdę trudno przewidzieć, jak się potoczy. Union nie ma w tym meczu nic do stracenia i musi zagrać ofensywnie, by powalczyć o zwycięstwo. Tylko taki wynik pozwoli im marzyć o grze w Lidze Europy wiosną. Królewscy z kolei niezależnie od wyniku skończą fazę grupową na pierwszym miejscu. Do tego meczu przystąpią zatem bez żadnej presji. Mówi się, że Carlo Ancelotti może dokonać jakiś roszad w składzie, co kolei może dać szansę gospodarzom na pozytywny rezultat. Spodziewam się ofensywnego meczu, w którym może paść kilka goli. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Union Berlin – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Union Berlin Zawodnik Powrót Danilho Doekhi Uraz nogi Połowa stycznia 2024 Sheraldo Becker Stłuczenie Kilka dni Lucas Tousart Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Leonardo Bonucci Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Aurelien Tchouameni Złamana noga Początek stycznia 2024 Arda Güler Uraz mięśnia Koniec grudnia 2023 Eduardo Camavinga Uraz więzadła Koniec stycznia 2024 Vinícius Júnior Uraz uda Połowa stycznia 2024 Daniel Carvajal Kontuzja łydki Początek stycznia 2024

Union Berlin – Real Madryt, ostatnie wyniki

W sobotę Union Berlin pokonał w rozgrywkach ligowych Borussię Moenchengladbach. Było to pierwsze zwycięstwo berlińczyków we wszystkich rozgrywkach od 26 sierpnia. W tym czasie ekipa z Bundesligi rozegrała 16 meczów (13P, 3R). Z kolei Real Madryt w weekend zremisował z Realem Betis przerywając tym samym serię pięciu wygranych z rzędu, w których trzykrotnie zachował czyste konto. Królewscy nie przegrali żadnego meczu od 24 września i porażki z Atletico.

Union Berlin – Real Madryt, historia

Obie drużyny spotkały się w ramach 1. kolejki fazy grupowej tej edycji Ligi Mistrzów. Real wygrał 20 września z Unionem Berlin 1:0. Ten pojedynek był jedynym w dotychczasowej rywalizacji obu klubów.

Union Berlin – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Eksperci jako faworyta tego spotkania wskazali Real Madryt. Kursy na zwycięstwo Królewskich wynoszą około 1,84. Dla porównania typy na wygraną Unionu oscylują wokół 4,00. Pamiętając jednak, ze Los Blancos fazę grupową skończą na pierwszym miejscu w tabeli niezależnie od wyniku tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Union Berlin – Real Madryt, kto wygra

Union Berlin – Real Madryt, przewidywane składy

Union Berlin Nenad Bjelica 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Union Berlin Nenad Bjelica 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 11 David Datro Fofana 16 Benedict Hollerbach 19 Janik Haberer 28 Christopher Trimmel 36 Aljoscha Kemlein 37 Alexander Schwolow 38 Laurenz Dehl 39 Yannic Stein Vinicius Tobias 6 Nacho Fernandez 14 Joselu 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 25 Kepa Arrizabalaga 28 Mario Martin 30 Fran González 32 Nico Paz 33 Gonzalo García

Union Berlin – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowy mecz Unionu Berlin z Realem Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 4. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.