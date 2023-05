Troyes - PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Paryżanie są murowanym faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu. Zdobycie trzech punktów pozwoli im zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu.

IMAGO / Le Pictorium Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Stade de l’Aube Ligue 1 Troyes Paris Saint-Germain 8.50 6.00 1.34 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 05:29 .

Troyes – PSG, typy bukmacherskie

PSG w niedzielę zagra między innymi bez Neymara i Lionela Messiego, ale nawet bez tych piłkarzy ma obowiązek zdobycia trzech punktów. Kursy na wygraną paryżan nie są atrakcyjne, dlatego też zdecydowaliśmy się poszukać nieco innego typu. Tym razem stawiamy na to, że zespół Christophe’a Galtiera będzie prowadził do przerwy. Nasz typ: prowadzenie PSG po 1. połowie

Troyes – PSG, ostatnie wyniki

Paryżanie do niedzielnego spotkania przystąpią z zamiarem rehabilitacji za wpadkę sprzed tygodnia, kiedy niespodziewanie przegrali 1:3 na Parc des Princes z Lorient. W Paryżu nikt takiego rozstrzygnięcia się nie spodziewał, tym bardziej, że drużyna wygrała trzy wcześniejsze mecze, pozostawiając w pokonanym polu Nice (2:0), Lens (3:1) i Angers (2:1).

Paryżanie są zdecydowanym faworytem spotkania. Ich rywal ma już tylko matematyczne szanse na pozostanie w lidze, a wyniki uzyskiwane przez niego są wręcz katastrofalne. Troyes ostatnie zwycięstwo w lidze odniosło… 2 stycznia. Od tamtej pory zespół rozegrał w Ligue 1 16 spotkań, notując cztery remisy i doznając aż 12 porażek.

Troyes – PSG, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie niespodziewanie dostarczył dużych emocji. Kibice na Parc des Princes zobaczyli aż siedem goli. Trzy punkty trafiły na konto PSG, ale wygrana gospodarzom nie przyszła łatwo, bowiem goście z Troyes dwukrotnie wychodzili w tym meczu na prowadzenie. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną PSG 4:3.

Troyes – PSG, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na wygraną PSG, co nie może w żaden sposób dziwić. Rozważając typ na to spotkanie warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który możesz otrzymać w STS podając podczas rejestracji kod promocyjny.

Troyes – PSG, kto wygra?

Troyes – PSG, przewidywane składy

Paryżanie do niedzielnego spotkania przystąpi bez kilku ważnych zawodników. Na murawie nie zobaczymy przede wszystkim Lionela Messiego, który został zawieszony na dwa tygodnie przez klub z wyjazd bez zgody do Arabii Saudyjskiej. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego nie będą także Achraf Hakimi (kartki) oraz Neymar, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele i Nuno Mendes (kontuzje).

W zespole gospodarzy ze względów zdrowotnych nie wystąpią Renaud Ripart, Abdu Conte i Karim Azamoum.

Troyes – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Troyes – PSG odbędzie się w niedzielę (7 maja) o godzinie 20:45. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Family, CANAL+ Now i Eleven Sports 2.

Pojedynek będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu – w CANAL+ online. Cały czas możesz skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł, a całkowita oszczędność 60 zł. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+.

