Toulouse – Paris-Saint Germain: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2023)

Toulouse – Paris Saint Germain, typy i przewidywania

Brak Neymara, czy Kyliana Mbappe był mocno odczuwalny w grze Paris-Saint Germain w rywalizacji z Lorient. Mistrz Francji kreował sobie sytuacje bramkowe, ale brakowało egzekutora, który by je wykorzystał. Efekt? Bezbramkowy remis z Lorient. Toulouse w ubiegłej kampanii prezentowało się całkiem przyzwoicie, a nowy sezon rozpoczęło od zwycięstwa. Mimo to naturalnym faworytem sobotniego meczu jest PSG. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Toulouse – Paris Saint Germain, ostatnie wyniki

W 1. kolejce nowego sezonu Ligue 1 Tuluza wygrała po wyrównanym boju na wyjeździe z Nantes. Zwycięstwo na starcie kampanii na pewno podbudowało mentalnie zawodników, którzy w sparingach przed sezonem wygrali między innymi z AS Romą, a także Osasuną.

Paryżanie zawiedli i zremisowali tylko bezbramkowo z Lorient w 1. kolejce. Wcześniej również nie prezentowali się najlepiej. Wygrali co prawda sparing z Jeonbukiem, ale ich mecze z Interem Mediolan i C-Osaką zakończyły się porażkami.

Toulouse – Paris Saint Germain, sytuacja kadrowa

Sztab szkoleniowy PSG ma spore problemy kadrowe. Trener Luis Enrique nie będzie mógł skorzystać z Bernata, Kimpembe, Letelliera, Mendesa, Mukiele i Rico. Pole manewru jest zatem ograniczone. Do kadry wrócił natomiast odsunięty od niej wcześniej Kylian Mbappe. Trudno o lepsze wzmocnienie.

Gospodarze także przystąpią do spotkania w okrojonym składzie. Kontuzjowani są Cissoko, Flemmings, Keben, Skytta i Zanden.

Toulouse – Paris Saint Germain, historia

W ubiegłym sezonie PSG wygrało oba spotkania z Tuluzą. Łącznie mistrz Francji może się pochwalić serią siedmiu kolejnych zwycięstw nad Les Pitchouns. Spotkanie na Parc des Princes nie należało jednak dla gospodarzy do najłatwiejszych. PSG wygrało wówczas 2:1.

Toulouse – Paris Saint Germain, kursy bukmacherskie

Toulouse – Paris Saint Germain, kto wygra

Toulouse – Paris Saint Germain, przewidywane składy

Toulouse (Przewidywany skład) 4-3-3 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Toulouse (Przewidywany skład) 4-3-3 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Carles Martínez Luis Enrique Rezerwowi 4 Anthony Rouault

11 César Gelabert

12 Warren Kamanzi

14 Yanis Begraoui

19 Frank Magri

21 Mamady Bangré

30 Álex Domínguez

32 Christian Mawissa Elebi

99 Niklas Schmidt Keylor Navas 1

Ousmane Dembélé 10

Danilo Pereira 15

Kang-in Lee 19

Cher Ndour 27

Carlos Soler 28

Layvin Kurzawa 32

Warren Zaïre-Emery 33

Toulouse – Paris Saint Germain, transmisja

Mecz Tuluzy z Paris-Saint Germain obejrzycie na antenie CANAL+Sport 5, a także Eleven Sports 3. Początek spotkania został zaplanowany na sobotę 19 sierpnia o godzinie 21:00. Mecz rozegrany zostanie na Stadium Municipal w Tuluzie.

