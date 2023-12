IMAGO / Gareth Evans / News Images Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Tottenham – Newcastle, typy bukmacherskie

Już w niedzielę odbędzie się bardzo ciekawe spotkanie na szczeblu Premier League – Tottenham Hotspur zmierzy się przed własną publicznością z Newcastle United. Będzie to starcie drużyn, które przed tą kolejką zajmowały kolejno piąte i siódme miejsce. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, a ja spodziewam się, że piłkarze Ante Postecoglou wreszcie przełamią złą passę i sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana Tottenhamu

Tottenham – Newcastle, ostatnie wyniki

Tottenham ostatnio prezentuje koszmarną formę. Drużyna Ante Postecoglou w pięciu ostatnich meczach zaliczyła jeden remis (3:3 z Manchesterem City), a także poniosła aż cztery porażki (1:4 z Chelsea, 1:2 z Wolves, 1:2 z Aston Villą oraz 1:2 z West Hamem).

Newcastle United natomiast ostatnio prezentuje się w kratkę. Pięć ostatnich spotkań z udziałem “Srok” zakończyło się dwoma zwycięstwami (4:1 z Chelsea i 1:0 z Manchesterem United), jednym remisem (1:1 z PSG w Lidze Mistrzów), a także dwoma porażkami (0:2 z Bournemouth oraz 0:3 z Evertonem).

Tottenham – Newcastle, historia

W ubiegłym sezonie starcie między tymi zespołami kończyły się dwukrotnie zwycięstwami Newcastle. W rundzie jesiennej padł wynik 2:1, natomiast wiosną “Sroki” rozbiły Tottenham aż 6:1.

Tottenham – Newcastle, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo “Kogutów”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.13 – 2.15, podczas gdy na wygraną Newcastle United sięgają nawet 3.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham – Newcastle, kto wygra?

Tottenham – Newcastle, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 9 Richarlison 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 20 Fraser Forster 29 Pape Sarr 36 Alejo Veliz 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 29 Mark Gillespie 49 Amadou Diallo 54 Alex Murphy 63 Ben Parkinson

Tottenham – Newcastle, transmisja meczu

Spotkanie Tottenhamu z Newcastle będzie transmitowane na platformie Viaplay oraz kanale Canal+ Sport. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

