fot. PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur - Manchester United

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Manchester United 2.80 3.60 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2023 14:22 .

Tottenham Hostpur – Manchester United, typy i przewidywania

Tottenham i Manchester United wezmą udział w ostatnim meczu 33. kolejki Premier League. Dla gospodarzy spotkanie w Londynie będzie ostatnim pociągiem na załapanie się do miejsc w pierwszej czwórce w tabeli, które premiuje grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po porażkach z Bournemouth (2:3) i z Newcastle United (1:6) szanse The Spurs na zrealizowanie celu nie są drużyn. Tym bardziej że londyński zespół w ostatnich dwóch spotkaniach stracił dziewięć goli.

Team z Old Trafford podejdzie natomiast do spotkania w lepszych nastrojach pi po wywalczeniu awansu do finału Pucharu Anglii dzięki wygranej w konkursie jedenastek z Brighton Howe & Albion. Z kolei w Premier League piłkarz Man Utd wygrali w trzech ostatnich spotkaniach, nie tracąc w nich gola. Nasz typ: wygrana Manchesteru United.

Tottenham Hostpur – Manchester United, ostatnie wyniki

Londyński zespół, jak dotąd wywalczył 53 punkty. W trakcie trwającej kampanii Tottenham wygrał szesnaście spotkań, notując też pięć remisów i aż 11 porażek. Szczególnie przegrane starcie z Newcastle United mogło być bolesne dla kibiców tej drużyny.

W roli gospodarza The Spurs są bezkompromisowi w tym sezonie. Gdyby liczyć tylko mecze u siebie, to Tottenham zajmowałby piąte miejsce w tabeli. W sześciu ostatnich spotkaniach w roli gospodarza przegrał tylko raz, gdy przegrał z Bournemouth (2:3).

Podopieczni Erika ten Haga są natomiast niepokonani w lidze od porażki z Newcastle United (0:2). W kolejnych trzech spotkaniach w pokonanym polu w Premier League piłkarze Manchesteru United pozostawiali: Brentford (1:0), Everton (2:0) i Nottingham Forrest (2:0).

Na wyjazdach drużyna z Manchesteru w tej kampanii w piętnastu potyczkach zwyciężyła siedem razy, ponadto w dwóch bojach zremisowała i w sześciu przegrała. W ostatnich trzech meczach na wyjazdach Czerwone Diabły zaliczyły jedno zwycięstwo i dwie porażki.

Tottenham Hostpur – Manchester United, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas górą był Manchester United, wygrywając 2:0. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między obiema ekipami za każdym razem górą był team z Old Trafford.

Tottenham Hostpur – Manchester United, kursy bukmacherów

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Tottenham Hostpur – Manchester United, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki poważnie osłabieni. Tottenham nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Yves Bissouma, Rodrigo Bentancour, Ryan Sessegnon, Emerson Royal, czy Hugo Lloris. Z kolei w ekipie Erika ten Haga nie będą mogli wystąpić: Tom Heaton, Lisandro Martinez, czy Raphael Varane, Scott McTominay oraz Bruno Fernandes. Od dłuższego czasu kwestie dyscyplinarne eliminują natomiast z gry Masona Greenwooda.

Tottenham Hostpur – Manchester United, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Tottenhamu 0% Wygraną Manchesteru United 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Tottenhamu

Wygraną Manchesteru United

Remisem

Tottenham Hostpur – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w telewizji. Mecz będzie można zobaczyć na CANAL+ Sport 2. To starcie można obejrzeć także online w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł. Początek meczu na Londynie w czwartek 27 kwietnia o godzinie 21:15.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.