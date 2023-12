Tottenham - Everton: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 18. kolejki Premier League Tottenham Hotspur zmierzy się z Evertonem. Koguty mają na swoim koncie dwie wygrane z rzędu w angielskiej ekstraklasie. Czy podtrzymają passę w starciu z dobrze prezentującymi się w ostatnim czasie piłkarzami The Toffees? Początek widowiska o godzinie 16:00.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Tottenham Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 grudnia 2023 16:02 .

Tottenham – Everton, typy i przewidywania

Tottenham po serii pięciu meczów bez porażki wygrał dwa ostatnie mecze w Premier League. Everton również notuje znakomitą passę czterech zwycięstw z rzędu w angielskiej ekstraklasie. To sprawia, że choć bukmacherze wskazali Spurs jako zdecydowanego faworyta, nie można skreślać gości. The Toffees zdobywali bramki w każdym z ostatnich pięciu spotkań. Koguty z kolei trafiały do siatki rywala w każdym starciu tej kampanii, a czyste konto zachowali jedynie w pięciu z siedemnastu pojedynków. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,59 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Tottenham – Everton, sytuacja kadrowa

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Niepewny Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Ashley Phillips Uraz kostki Kilka dni Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Giovani Lo Celso Naderwanie mięśnia Kilka dni Destiny Udogie Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Niepewny Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Początek maja 2024 Manor Solomon Uraz łąkotki Początek lutego 2024 Micky van de Ven Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 James Maddison Uraz kostki Połowa stycznia 2024 Ashley Phillips Uraz kostki Kilka dni Rodrigo Bentancur Uraz kostki Połowa lutego 2024 Giovani Lo Celso Naderwanie mięśnia Kilka dni Destiny Udogie Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Yves Bissouma Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Andre Gomes Kontuzja łydki Niepewny Seamus Coleman Uraz pachwiny Niepewny Ashley Young Nieznany Niepewny Abdoulaye Doucoure Uraz ścięgna udowego Niepewny Vitali Mykolenko Uraz pachwiny Niepewny Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Andre Gomes Kontuzja łydki Niepewny Seamus Coleman Uraz pachwiny Niepewny Ashley Young Nieznany Niepewny Abdoulaye Doucoure Uraz ścięgna udowego Niepewny Vitali Mykolenko Uraz pachwiny Niepewny

Tottenham – Everton, ostatnie wyniki

Tottenham po serii pięciu meczów bez zwycięstwa, w tym aż czterech porażek, wreszcie złapał wiatr w żagle i wygrał dwa ostatnie spotkania. Koguty najpierw przełamały się w starciu z Newcastle, a w minionej kolejce ograły Nottingham. Obecnie znajdują się na piątej lokacie. Everton jest dopiero szesnasty, ale The Toffees mają na swoim koncie cztery wygrane z rzędu w Premier League (Burnley, Chelsea, Newcastle, Nottingham). W ostatnim rozegranym meczu w ramach Carabao Cup ulegli Fulham, ale dopiero po rzutach karnych. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Tottenham – Everton, historia

Ostatnie pięć bezpośrednich pojedynków to aż trzy remisy i dwie wygrane Tottenhamu. Everton na zwycięstwo czeka od sześciu pojedynków (2020 rok). Ostatni mecz obu drużyn zakończył się wynikiem 1:1.

Tottenham – Everton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów jest Tottenham, a kursy na zwycięstwo Kogutów wynoszą około 1,80. Jednak Everton radzi sobie bardzo dobrze na boiskach Premier League, dlatego zachęcam, by przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z STS kod promocyjny GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Tottenham – Everton, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Tottenhamu 50% Remisem 0% Zwycięstwem Evertonu 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Tottenhamu

Remisem

Zwycięstwem Evertonu

Tottenham – Everton, przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 11 Bryan Gil 15 Eric Dier 20 Fraser Forster 36 Alejo Veliz 40 Brandon Austin 51 Matthew Craig 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 28 Youssef Chermiti 31 Andy Lonergan 37 James Garner 46 Sean McAllister 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 11 Bryan Gil 15 Eric Dier 20 Fraser Forster 36 Alejo Veliz 40 Brandon Austin 51 Matthew Craig 63 Jamie Donley 65 Alfie Dorrington 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 28 Youssef Chermiti 31 Andy Lonergan 37 James Garner 46 Sean McAllister 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin

Tottenham – Everton, transmisja meczu

Sobotni pojedynek Tottenhamu z Evertonem nie będzie dostępny na żywo w polskiej telewizji. Ten mecz można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne lub Smart TV. Wcześniej należy wykupić miesięczną subskrypcję. Początek starcia o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.