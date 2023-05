Tottenham – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2023) Tottenham - Crystal Palace: typy na mecz 35. kolejki Premier League. Skomplikowała się sytuacja Kogutów, którzy mają już tylko matematyczne szanse na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. W sobotę zagrają przed własną publicznością z Crystal Palace, które liczy na spokojne zakończenie sezonu w środku stawki. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi. Źródło: Goal.pl Sebastian Janus

Harry Kane #10 of Tottenham Hotspur celebrates his goal to make it 0-1 during the Premier League match Everton vs Tottenham Hotspur at Goodison Park, Liverpool, United Kingdom, 3rd April 2023 (Photo by Craig Thomas/News Images) in Liverpool, United Kingdom on 4/3/2023. (Photo by Craig Thomas/News Images/Sipa USA) 2023.04.03 Liverpool pilka nozna liga angielska Everton - Tottenham Hotspur Foto Craig Thomas/News Images/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Tottenham Hotspur