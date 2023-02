Tottenham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Najciekawsza rywalizacja w ramach 25. kolejki Premier League niepodważalnie czeka nas na Tottenham Hotspur Stadium, gdzie miejscowe Koguty podejmą w derbach Londynu zespół Chelsea. Obie drużyny mają za sobą nieudane mecze w Lidze Mistrzów, które przybliżają je do odpadnięcia z tych rozgrywek. W chwili obecnej ekipa Antonio Conte jest w tabeli czwarta, choć ma za sobą grono chętnych do zajęcia jej miejsca. Czy Chelsea wreszcie zwycięży i przybliży się do lokalnego rywala? Początek spotkania o godzinie 14:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Chelsea 2.55 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2023 11:51 .

Tottenham – Chelsea, typy i przewidywania

Obie drużyny spotykają się w trudnym dla siebie momencie. Zdecydowanie większy kryzys panuje natomiast w szeregach Chelsea, która przegrywa mecz za meczem i ma coraz mniejsze szanse na zakończenie sezonu w czołowej czwórce. Ekipa Grahama Pottera spisuje się fatalnie, co może przyczynić się do jego zwolnienia. Największym problemem The Blues jest brak skuteczności. Dobrze zobrazowała to porażka z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, kiedy to angielski zespół miał ogromną przewagę, lecz nie był w stanie trafić do bramki. W niedzielę faworytem będzie więc Tottenham, który ma za sobą cenną wygraną z West Hamem. My natomiast spodziewamy się, że drużyny zagrają pragmatycznie i będą dążyć do skromnego zwycięstwa. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Superbet 1,75 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Tottenham – Chelsea, sytuacja kadrowa

Tottenham wciąż musi radzić sobie bez nieobecnego na ławce trenerskiej Antonio Conte, który dochodzi do siebie po operacji. Na boisku zabraknie natomiast kontuzjowanych Rodrigo Bentancura, Yvesa Bissoumy, Hugo Llorisa i Ryana Sessegnona.

Po stronie Chelsea na pewno nie ujrzymy Armando Broji, Cesara Azpilicuety, N’Golo Kante, Edouarda Mendy’ego i Christiana Pulisicia. Pomijając uraz Hiszpana, w przypadku pozostałych zawodników są to problemy zdrowotne, które ciągną się za nimi od dłuższego czasu.

Tottenham – Chelsea, ostatnie wyniki

Tottenham gra w kratkę. Kilka dni temu udało się pokonać na własnym terenie West Ham United 2-0, lecz wcześniej Koguty zanotowały dwie kolejne porażki. Przegrały w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Milanem (0-1) oraz zostały pogrążone w Premier League przez Leicester City (1-4).

Chelsea na zwycięstwo czeka od połowy stycznia. Wówczas udało się pokonać Crystal Palace 1-0. Od tego momentu The Blues zanotowali trzy remisy oraz dwie porażki. Poprzednia kompromitująca przegrana z Southampton (0-1) sprawiła, że kibice zaczęli wręcz domagać się zwolnienia Grahama Pottera. Londyńczycy polegli także w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (0-1).

Tottenham – Chelsea, historia

Historia tej rywalizacji jest bogata w bardzo emocjonujące starcia. Oba zespoły spotkały się ze sobą już w drugiej kolejce tego sezonu Premier League. Na Stamford Bridge padł remis 2-2. Dla Chelsea strzelali Kalidou Koulibaly i Reece James, zaś dla Tottenhamu Pierre-Emile Hojbjerg i Harry Kane. Na ławce trenerskiej The Blues zasiadał wówczas Thomas Tuchel. We wcześniejszych meczach Chelsea była dla Kogutów bardzo niewygodnym rywalem, gdyż wygrała cztery kolejne starcia, a tę serię przerwał właśnie wyżej wspomniany remis.

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

W tym starciu nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo Tottenhamu wahają się między 2,50 a 2,55. W przypadku wygranej Chelsea jest to najczęściej 2,90. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w Superbet zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Tottenham – Chelsea, przewidywane składy

Tottenham: Forster, Romero, Dier, Lenglet, Emerson, Hojbjerg, Skipp, Davies, Son, Richarlison, Kane

Chelsea: Kepa, James, Silva, Badiashile, Chilwell, Kovacić, Fernandez, Mount, Felix, Mudryk, Havertz

Tottenham – Chelsea, transmisja meczu

Niedzielny mecz 25. kolejki Premier League między Tottenhamem a Chelsea rozpocznie się o godzinie 14:30. Derby Londynu będzie można obejrzeć w CANAL+ Premium oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.