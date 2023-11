Tottenham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2023)

MAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Tottenham Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2023 22:27 .

Tottenham – Chelsea: przewidywania

Ostatni mecz 11. kolejki Premier League zapowiada się na prawdziwy hit. Tottenham na własnym stadionie podejmie zespół Chelsea. Pomimo, że spotkają się dwie duże firmy, to obecnie są one na dwóch przeciwnych biegunach ligowej tabeli. Spurs przed tą kolejką zajmowało pierwszą lokatę, z kolei “The Blues” 11. miejsce. To tylko pokazuje, że w tym sezonie obie drużyny dzieli różnica klas, mimo to nie można lekceważyć ekipy z Londynu. Mój typ na to spotkanie: Tottenham lub remis i powyżej 1,5 bramki.

STS 1.62 Tottenham lub remis i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Tottenham – Chelsea: ostatnie wyniki

Ostatnie ligowe spotkania to zupełnie różne wyniku obu tych ekip. Tottenham w pięciu ostatnich meczach zdobył w sumie aż dwanaście punktów, tylko raz remisując 2:2 z Arsenalem na wyjeździe. Do tego ekipa Spurs w tym sezonie nie zaznała jeszcze smaku porażki – jest to jedyny taki zespół w stawce. Z kolei Chelsea w analogicznym czasie zainkasowało siedem oczek. Złożyły się na to wygrane z Fulham oraz Burnely, a także remis z Arsenalem.

Tottenham – Chelsea: historia

Historia spotkań tych ekip jest bardzo bogata. Ogólnie w ostatnich latach jednak to zespół “The Blues” częściej sięgał po trzy punkty w starciu z lokalnym rywalem. Wszystko zmieniło się jednak w poprzednim sezonie, bowiem po serii pięciu zwycięstw Chelsea padł remis 2:2, a w rewanżu lepszy okazał się Tottenham. Co ciekawe w tej rywalizacji jeden zespół bardzo często strzelał maksymalnie dwa gole.

Tottenham – Chelsea: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są wyrównane. Faworytem jest jednak zespół Tottenham. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 2.20 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.60 – 3.75. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham – Chelsea: kto wygra?

Kto wygra? Tottenham 54% Remis 38% Chelsea 8% 13 + Głosy Oddaj swój głos: Tottenham

Remis

Chelsea

Tottenham – Chelsea: przewidywane składy

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 5 Pierre Emil Højbjerg 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 15 Eric Dier 18 Giovani Lo Celso 20 Fraser Forster 22 Brennan Johnson 30 Rodrigo Bentancur 3 Marc Cucurella 4 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 4 Oliver Skipp 5 Pierre Emil Højbjerg 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 15 Eric Dier 18 Giovani Lo Celso 20 Fraser Forster 22 Brennan Johnson 30 Rodrigo Bentancur 3 Marc Cucurella 4 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington

Tottenham – Chelsea: transmisja

Poniedziałkowy mecz 11. kolejki Premier League pomiędzy Tottenhamem a Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.