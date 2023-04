Tottenham – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Tottenham - Brighton: typy na mecz 30. kolejki Premier League. W sobotę zmierzą się w Londynie dwie drużyny, które marzą o zakwalifikowaniu się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Koguty wciąż nie zakontraktowały nowego menedżera, dlatego w spotkaniu z Mewami poprowadzi ich Cristian Stellini. Początek meczu o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tottenham

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Brighton 2.65 3.60 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2023 15:41 .

Tottenham – Brighton, typy i przewidywania

Mizerne wyniki w 2023 roku i odpadnięcie z Ligi Mistrzów doprowadziły do rozstania z Antonio Conte. Tottenham wciąż poszukuje nowego menedżera, a na jego ławce tymczasowo zasiada Cristian Stellini. W sobotę poprowadzi londyńczyków w swoim drugim spotkaniu. Rywalizacja na Tottenham Hostpur Stadium zapowiada się bardzo emocjonująco, bowiem gospodarze zmierzą się z Brighton. Obie ekipy walczą o udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, choć w chwili obecnej zdecydowanie lepiej radzą sobie Mewy. Mając na uwadze problemy organizacyjne oraz kadrowe Tottenhamu, to Brighton jest dużym faworytem do zwycięstwa. Nasz typ – wygrana Brighton.

Superbet 2,70 Wygrana Brighton Zagraj!

Tottenham – Brighton, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w Tottenhamie nie jest zbyt komfortowa. Wyłączeni z sobotniego spotkania są kontuzjowani Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Ben Davies, Emerson Royal oraz Ryan Sessegnon. Ponadto, w związku z czerwoną kartką z poprzedniej kolejki pauzować będzie Lucas Moura. Mecz z Mewami może opuścić również Richarlison, który skarży się na problemy zdrowotne.

Wciąż czekamy na powrót do gry Jakuba Modera, który bierze już udział w treningach Brighton. Roberto De Zerbi nie będzie mógł w sobotę skorzystać również z Adama Lallany i Jeremy’ego Sarmiento.

Tottenham – Brighton, ostatnie wyniki

Tottenham wygrał zaledwie jedno z sześciu ostatnich spotkań. Remis z Southampton zadecydował o zwolnieniu Antonio Conte. W poprzedniej kolejce Koguty zremisowały z Evertonem (1-1), a wcześniej ograły Nottingham Forest (3-1) i odpadły z Ligi Mistrzów po bezbramkowym remisie z Milanem.

Brighton ma na swoim koncie serię sześciu kolejnych meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce Mewy pokonały Bournemouth (2-0), a wcześniej zremisowały z Brentford (3-3) i wywalczyły awans do półfinału Pucharu Anglii po pewnym zwycięstwie z Grimsby (5-0).

Tottenham – Brighton, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w 10. kolejce tego sezonu Premier League. Na terenie Brighton wygrał Tottenham, któremu zwycięstwo zapewniło trafienie Harry’ego Kane’a. W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach trzykrotnie wygrywali londyńczycy, a dwa razy Mewy.

Tottenham – Brighton, kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu brakuje wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo Tottenhamu wynoszą najczęściej 2,60. W przypadku wygranej Brighton jest to natomiast 2,70. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty Superbet zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Tottenham – Brighton, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Son, Kulusevski, Kane

Brighton: Steele, Veltman, Webster, Dunk, Estupinan, Gross, Caicedo, March, Mac Allister, Mitoma, Ferguson

Tottenham – Brighton, transmisja meczu

Sobotni mecz 30. kolejki Premier League między Tottenhamem a Brighton rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w telewizji na CANAL+ Sport 2 lub za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Istnieje również możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).