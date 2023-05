Tottenham – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (20.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Brentford 1.86 3.90 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 13:33 .

Tottenham – Brentford: przewidywania

W pierwszym sobotnim meczu Premier League będziemy mieli okazję być świadkami bardzo ciekawego starcia. Tottenham podejmie na swoim stadionie ekipę Brentford. Tym samym 7. zespół tabeli zagra z 9. drużyną ligi. Zwycięstwo gości wprowadzi na finiszu rozgrywek duże zamieszanie w tej części tabeli i pozwoli “Pszczołom” mieć nadzieję na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Z kolei zwycięstwo Tottenhamu przeniesie ich o jedną lokatę wyżej. To zwiastuje ciekawy mecz. Niezależnie jednak od końcowego wyniku, nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki w meczu.

Superbet 1.22 Powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Tottenham – Brentford: sytuacja kadrowa

Oba zespoły mają pewne problemy zdrowotne w swoich szeregach. Tottenham będzie musiał sobie radzić bez Rodrigo Bentancura i Hugo Llorisa. Zaś Thomas Frank przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Kontuzjowani są: Keane Lewis-Potter, Christian Norgaard, Thomas Strakosha, a także Pontus Jansson i Ivana Toney’a.

Tottenham – Brentford: ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich spotkań zespół Tottenhamu zdobył w sumie raptem cztery punkty. Na ten skromny dorobek złożyło się zwycięstwo z Crystal Palace oraz remis z Manchesterem United. Poza tym gospodarze najbliższego starcia z Brentford ulegli Aston Villi, Liverpoolowi i Newcastle. W sumie tracąc w tych spotkaniach aż 12 bramek.

Z kolei Brentford w analogicznym okresie czasu zainkasowało 10 punktów. Drużyna trzy razy wygrała i raz podzieliła się punktami, była to rywalizacja z Aston Villa. Oprócz tego w przedostatniej kolejce przytrafiła się porażka z Liverpoolem.

Tottenham – Brentford: historia

W pierwszym starciu tych ekip w tym sezonie padał remis 2:2, choć to gospodarze z Brentford prowadzili już 2:0. Mimo wszystko Tottenham zdołał doprowadzić do wyrównania w drugiej połowie. Ogólnie jednak na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań, to zespół sobotnich gospodarzy wyglądał i punktował lepiej. Trzy zwycięstwa “Spurs” i dwa remisy, to bilans ostatnich rywalizacji. Choć należy dodać, że dwa ostatnie mecze tych zespołów kończyły się podziałem punktów.

Tottenham – Brentford: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.85. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 4.90 do 3.75. Stawiając zwycięstwo Brentford gramy po kursie mniej więcej 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Tottenham – Brentford: kto wygra mecz?

Kto wygra mecz? Tottenham 0% Remis 0% Brentford 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tottenham

Remis

Brentford

Tottenham – Brentford: przewidywana jedenastka

Tottenham – Brentford: transmisja

Spotkanie Tottenham – Brentford będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 13:30 w sobotę 20 maja 2023 roku.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.