Tottenham – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

Tottenham - Bournemouth: typy na mecz 31. kolejki Premier League. Koguty pozostają w grze o awans do Ligi Mistrzów i spróbują w sobotę zrobić kolejny krok w kierunku realizacji tego celu. Londyńczycy zagrają u siebie z Bournemouth. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tottenham

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Bournemouth 1.48 4.75 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 16:03 .

Tottenham – Bournemouth, typy i przewidywania

Po zwycięstwie nad Brighton Tottenham pozostaje w bliskim dystansie do czołowej czwórki i wciąż marzy o awansie do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Wokół londyńczyków nie brakuje spekulacji dotyczących następcy Antonio Conte na ławce trenerskiej. Póki co zespół prowadzi Cristian Stellini, który najprawdopodobniej pozostanie menedżerem do końca sezonu. Pomimo wielu problemów Koguty są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa sobotniego starcia z Bournemouth. Wisienki walczą o utrzymanie w Premier League i na pewno nie ograniczą się na wyjeździe wyłącznie do defensywy. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

STS 1,87 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Tottenham – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Lista absencji w Tottenhamie jest spora. Z sobotniego meczu wyłączeni są kontuzjowani Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Ben Davies, Emerson Royal i Ryan Sessegnon, a także zawieszony za czerwoną kartkę Lucas Moura. Po stronie Bournemouth zabraknie natomiast Ryana Fredericksa i Juniora Stanislasa. Ponadto, pod znakiem zapytania stoją występy Marcosa Senesiego i Hameda Juniora Traore.

Tottenham – Bournemouth, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Tottenham przełamał serię dwóch kolejnych remisów i po zaciętej rywalizacji pokonał Brighton 2-1. Wcześniej Koguty dzieliły się punktami z Evertonem (1-1) i Southampton (3-3), a także odpadły z Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Milanem.

Bournemouth znajduje się w niezłej dyspozycji, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach. Wisienki wygrały trzy z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Mają bowiem za sobą zwycięstwa z Leicester City (1-0), Fulham (2-1) i Liverpoolem (1-0).

Tottenham – Bournemouth, historia

Ostatni mecz między tymi drużynami miał miejsce w 14. kolejce tego sezonu Premier League. Na Vitality Stadium Tottenham wygrał 3-2. Bramki dla Kogutów strzelali wówczas Ryan Sessegnon, Ben Davies i Rodrigo Bentancur. W sobotę żadnego z nich nie zobaczymy na boisku.

Tottenham – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest Tottenham. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1,48. W przypadku ewentualnej wygranej Bournemouth jest to nawet aż 7,0. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnego zakładu bez ryzyka. Wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Tottenham – Bournemouth, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisić, Kulusevski, Son, Kane

Bournemouth: Neto, Smith, Mepham, Kelly, Rothwell, Lerma, Christie, Billing, Ouattara, Solanke

Tottenham – Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie 31. kolejki Premier League między Tottenhamem z Bournemouth rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.