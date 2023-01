PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Tottenham Hotspur – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Spotkanie „Kogutów” z „Kanonierami” jest uznawane za największy hit 20. kolejki angielskiej ekstraklasy. Dodatkowej temperatury derbom północnego Londynu dodaje fakt, że Arsenal od dłuższego czasu pozostaje na pozycji lidera tabeli. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia w najbliższą niedzielę 15 stycznia o godzinie 17:30.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Arsenal

Tottenham Hotspur – Arsenal, typy i przewidywania

Przed nami absolutny hit dwudziestej kolejki Premier League. W niedzielę zostaną rozegrane 193. derby północnego Londynu w historii. Tottenham Hotspur spróbuje postraszyć Arsenal, który w aktualnym sezonie prezentuje najwyższy poziom i od dłuższego czasu jest liderem tabeli. „Koguty” przed tą serią gier plasują się na piątej lokacie, a celem ekipy Antonio Conte pozostaje awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecze derbowe zawsze przynoszą wielkie emocje i nie inaczej powinno być w najbliższą niedzielę na Tottenham Hotspur Stadium.

Arsenal wygrał w 11 z ostatnich 15 spotkań. „Kanonierzy” przewodzą w Premier League i pewnie zmierzają po mistrzowski tytuł. Nasz typ: zwycięstwo Arsenalu.

Tottenham Hotspur – Arsenal, ostatnie wyniki

Tottenham Hotspur rozegrał cztery spotkania po przerwie mundialowej – wygrał z Portsmouth w Pucharze Anglii, a w Premier League pokonał Crystal Palace (4:0), przegrał z Aston Villą (0:2) oraz zremisował z Brentfordem (2:2).

Arsenal w tym samym czasie zanotował trzy zwycięstwa – w Pucharze Anglii z Oxford United (3:0) i w starciach przeciwko Brighton (4:2) oraz West Hamowi United (3:1) w Premier League. W ostatniej kolejce angielskiej ekstraklasy „The Gunners” bezbramkowo zremisowali z Newcastle United.

Tottenham Hotspur – Arsenal, historia

Arsenal prezentował się trochę lepiej w ostatnich pojedynkach w ramach derbach północnego Londynu. „Kanonierzy” wygrali trzy z poprzednich takich meczów, a Tottenham Hotspur triumfował dwa razy. Oba zespoły mierzyły się już na początku obecnego sezonu i wówczas „The Gunners” pokonali swojego rywala 3:1.

Tottenham Hotspur – Arsenal, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem starcia na Tottenham Hotspur Stadium są goście. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo gospodarzy to mniej więcej 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tottenham Hotspur – Arsenal, przewidywane składy

Wśród gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Richarlisona, Dejana Kulusevskiego, Rodrigo Bentancura oraz Lucasa Moury, którzy cały czas dochodzą do pełnej sprawności. Mikel Arteta z kolei nie będzie mógł liczyć na Gabriela Jesusa i Reissa Nelsona.

Tottenham: Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Perisic, Hojbjerg, Bissouma, Doherty; Son, Gil; Kane

Arsenal: Ramsdale; Zinchenko, Saliba, Gabriel, White; Xhaka, Partey, Odegaard; Martinelli, Nketiah, Saka

Tottenham Hotspur – Arsenal, kto wygra?

Tottenham Hotspur – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 20. kolejki Premier League będzie transmitowane w internecie na platformie streamingowej Viaplay, a także w telewizji na kanale Canal+ Sport. To starcie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+ na pół roku za 234 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Tottenham Hotspur Stadium w niedzielę 15 stycznia o godzinie 17:30.

