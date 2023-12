fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Jedną z najciekawiej zapowiadających się walk na Clout MMA 3 jest starcie Tomasza Hajto z Jakubem Wawrzyniakiem

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Wawrzyniakowi

Sprawdźcie czego się spodziewać i co warto stawiać w walce Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak

Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak walka na Clout MMA 3

Freak-fighty zyskują coraz większą popularność w Polsce. Na kolejnych galach można obejrzeć coraz ciekawsze nazwiska. Coś dla siebie znajdą również kibice piłkarscy, którzy na Clout MMA 3 będą mogli obejrzeć starcie dwóch byłych reprezentantów Polski. W walce wieczoru Tomasz Hajto zmierzy się z Jakubem Wawrzyniakiem.

Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak, typy bukmacherskie

Pojedynek Tomasza Hajty z Jakubem Wawrzyniakiem ma wyraźnego faworyta. Wydaje się, że głównym kryterium, które wzięto pod uwagę przy typowaniu pretendenta do zwycięstwa, jest wiek. Hajto jest starszy od Wawrzyniaka aż o 11 lat, dlatego można się spodziewać, że zawodnicy będą w zupełnie różnej kondycji fizycznej.

Mimo tego ciekawą opcją do obstawienia może okazać się to, że w pojedynku odbędą się trzy rundy. Tomasz Hajto w starciu ze Zbigniewem Bartmanem udowodnił, że stać go na dłuższą walkę.

Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach oferowanych przez Fortunę na walkę Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak nie jest aż tak wyraźna. Współczynnik na zwycięstwo Wawrzyniaka to około 1.55. Natomiast kurs na wygraną Hajty oscyluje w granicach 2.15. Przed obstawianiem tej walki, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Z użyciem przy rejestracji naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL można liczyć na darmowy zakład 20 zł.

Tomasz Hajto – Jakub Wawrzyniak, transmisja

Gala Clout MMA 3, na której zmierzą się Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak odbędzie się 29 grudnia w Warszawie. Początek wydarzenia został zaplanowany na godzinę 20:00. Transmisja dostępna będzie jedynie za pośrednictwem systemu pay-per-view. Cena za najtańszy dostęp wynosi 34,99 zł.

Gdzie obstawiać walkę Hajto – Wawrzyniak?

Walkę Hajto – Wawrzyniak, jak i inne wydarzenia na gali Clout MMA 3 możesz obstawiać jedynie w Fortunie. Jeśli jeszcze nie masz konta u tego bukmachera, załóż je z naszym kodem bonusowym Fortuna: GOAL, aby otrzymać najlepszy bonus powitalny.

