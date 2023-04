IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Scottie Scheffler

Masters Tournament 2023: typy bukmacherskie

Choć The Masters Tournament jest turniejem, w którym uczestniczy najmniejsza liczba zawodników spośród wszystkich czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema, cieszy się ogromnym prestiżem. W ubiegłym roku najlepszy okazał się reprezentant Stanów Zjednoczonych Scottie Scheffler, który okazał się lepszy od reprezentującego Irlandię Północną Rory’ego McIllroy’a. Obu zawodników zobaczymy również w tym roku i są uważani przez bukmacherów za głównych faworytów do końcowego sukcesu.

I to właśnie zakład na tych zawodników naszym zdaniem warto rozważyć przy okazji tego turnieju. W tym miejscu proponuje typy na McIlroy’a w pierwszej piątce zawodów oraz Schefflera na miejsce w pierwszej dziesiątce. Kursy na takie zdarzenia w STS to odpowiednio 2.50 i 1.75.

W turnieju udział weźmie również polski “rodzynek” – Adam Meronk, dla którego będzie to debiut w The Masters. 29-latek zajmuje obecnie 59. miejsce w światowym rankingu i oczywiście nie jest wymieniany w gronie kandydatów do zajęcia czołowych miejsc. Polski golfista z pewnością jednak zrobi wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony i celuje w awans do przynajmniej 3. rundy.

Masters Tournament 2023: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie w roli największych faworytów do zwycięstwa w tym turnieju stawiają czołową dwójkę z ubiegłego roku. Scottie’go Schefflera i Rory’ego McIlroya. Tuż za ich plecami w tej kwestii plasuje się Jon Rahm. W zawodach udział weźmie również legendarny Tiger Woods, ale nie daje mu się żadnych szans na odniesienie szóstego zwycięstwa. Przy okazji tego turnieju warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, dzięki któremu można ubezpieczyć swój pierwszy kupon. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Masters Tournament: poprzedni zwycięzcy

Turniej ma bardzo bogatą historię, a rywalizacja w nim toczy się od 1934 roku. Rekordzistą pod względem liczby triumfów jest Jack Nicklaus, który wygrywał w nim sześciokrotnie. Za jego plecami, z pięcioma triumfami na koncie, plasuje się Tiger Woods. Ostatnią edycje w 2022 roku wygrał Scottie Scheffler, dla którego była to pierwsza wygrana.

2022 Scottie Scheffler (USA) Rory McIlroy (Irlandia Płn.) 2021 Hideki Matsuyama (Japonia) Will Zalatoris (USA) 2020 Dustin Johnson (USA) Im Sung-jae (Korea Płd.)

Cameron Smith (Australia) 2019 Tiger Woods (USA) Dustin Johnson (USA)

Brooks Koepka (USA)

Xander Schauffele (USA) 2018 Patrick Reed (USA) Rickie Fowler (USA) 2017 Sergio Garcia (Hiszpania) Justin Rose (Anglia) 2016 Danny Willett (Anglia) Jordan Spieth (USA)

Lee Westwood (Anglia) 2015 Jordan Spieth (USA) Phil Mickelson (USA)

Justin Rose (Anglia) 2014 Bubba Watson (USA) Jonas Blixt (Szwecja)

Jordan Spieth (USA) 2013 Adam Scott (Australia) Angel Cabrera (Argentyna)

Gdzie oglądać Masters Tournament 2023? transmisja

Rywalizację w ramach turnieju The Masters 2023 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisje “na żywo” od czwartku do niedzieli (6-9 kwietnia) będą prowadzone na kanale Eurosport 2.

