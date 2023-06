Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice: typy i kursy na finał baraży o PKO BP Ekstraklasę. O przepustkę do elity powalczą zawodnicy Termaliki Nieciecza oraz Puszczy Niepołomice. Słonie wrócą do Ekstraklasy czy może Żubry po raz pierwszy zameldują się na najwyższym poziomie rozgrywkowym? Sprawdź zapowiedź tego pojedynku.

PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 czerwca 2023 19:16 .

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Puszcza Niepołomice w roku 100. rocznicy powstania małopolskiego klubu może po raz pierwszy w historii awansować do Ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Tułacza w półfinale baraży sensacyjnie ograli Wisłę Kraków (4:1), a w finale zmierzą się z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, który z kolei uporał się ze Stalą Rzeszów (2:0). Rezultat z Reymonta pokazał, jak nieprzewidywalnymi rozgrywkami jest 1 Liga. Słonie znają już smak gry w elicie i zrobią wszystko, żeby ponownie występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Gospodarze są faworytem niedzielnej rywalizacji i mają dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o spotkania wyższej rangi. Nasz typ: wygrana Termaliki Nieciecza.

STS 1.80 Zwycięstwo Termaliki Nieciecza Przejdź do STS

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy nie ma żadnych kontuzji ani zawieszeń. W zespole gości natomiast nie będzie dostępny Thiago.

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w półfinale baraży poradził sobie ze Stalą Rzeszów (2:0), a Puszcza Niepołomice sprawiła niespodziankę i pokonała Wisłę Kraków (4:1). Podopieczni Radoslava Latala w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Fortuna 1 Ligi wygrali 2:1 z Arką Gdynia, a drużyna trenowana przez Tomasza Tułacza przegrała 0:1 z Chrobrym Głogów.

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, historia

Ekipa Słoni wyraźnie nie leży drużynie Żubrów. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi zespołami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i dwa remisy. Puszcza Niepołomice w tym czasie nie zaliczyła ani jednej wygranej.

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem finałowego starci baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy są gospodarze. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi około 1.80, a typ na zwycięstwo Puszczy Niepołomice to mniej więcej 4.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Termalica: Loska, Waclawek, Putivtsev, Tekijaski, Zaviyskyi, Radwański, Hubinek, Ambrosiewicz, Karasek, Trubeha, Mesanović

Puszcza: Komar, Pieczek, Wojcinowicz, Yakuba, Koj, Hajda, Serafin, Siemaszko, Thiakane, Zapolnik, Kramarz

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, kto wygra?

Kto awansuje do PKO BP Ekstraklasy? Termalica 50% Puszcza 50% 18 + Głosy Oddaj swój głos: Termalica

Puszcza

Termalica Nieciecza – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Spotkanie finałowe baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Puszczą Niepołomice będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Pierwszy gwizdek w tej rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 11 czerwca o godzinie 18:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.