Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Starcie Słoni z Rycerzami Wiosny może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o końcowy układ górnej części tabeli. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek spotkania w najbliższą niedzielę 16 kwietnia o godzinie 12:40.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Marciniak i Nacho Monsalve

1. liga Bruk-Bet Termalica Nieciecza ŁKS Łódź 2.20 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 12:41 .

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

Termalica Nieciecza w 27. kolejce Fortuna 1 Ligi na własnym stadionie podejmie ŁKS Łódź, a to spotkanie jawi się jako hit tej serii gier. Słonie po wczorajszym zwycięstwie Wisły Kraków nad Stalą Rzeszów (3:1) spadły na trzecie miejsce w tabeli, a Rycerze Wiosny od dłuższego czasu zasiadają na fotelu lidera. Niedzielna rywalizacja ma decydujące znaczenie w kontekście bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. W czołówce Fortuna 1 Ligi panuje ścisk i wszystko jeszcze może się zdarzyć.

Trzy z ostatnich pięciu starć Termaliki z ŁKS-em zakończyło się podziałem punktów. Nasz typ: remis.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Termalica Nieciecza ostatnio pokonała Puszczę Niepołomice 2:1, wcześniej bezbramkowo zremisowała z Chojniczanką Chojnice, wygrała 2:1 z Ruchem Chorzów, przegrała 0:2 w sparingu z Radomiakiem Radom, a także podzieliła się punktami ze Stalą Rzeszów (2:2).

ŁKS Łódź w tym samym czasie zremisował 1:1 z Górnikiem Łęczna, zwyciężył 2:1 nad Chojniczanką Chojnice, podzielił się punktami z Ruchem Chorzów (3:3), pokonał Stal Rzeszów 1:0 oraz nie poradził sobie z Puszczą Niepołomice (0:1).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, historia

Bezpośrednie spotkania pomiędzy Termaliką a ŁKS-em przeważnie są bardzo wyrównane – aż trzy z pięciu poprzednich takich meczów zakończyło się podziałem punktów, raz wygrały Słonie i raz triumfowali Rycerzy Wiosny. Termalica mierzyła się z ŁKS-em w 10. kolejce obecnej kampanii Fortuna 1 Ligi i wówczas na tablicy wyników mieliśmy remis 1:1.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na niedzielne spotkanie pomiędzy Termaliką a ŁKS są porównywalne. Zwycięstwo gospodarzy jest wyceniane na mniej więcej 2.20, typ na wygraną gości to około 3.30, a kurs na remis wynosi mniej więcej 3.35. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu otrzymasz bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, przewidywane składy

W zespole gospodarzy z powodu nadmiaru żółtych kartek będzie pauzował Maciej Ambrosiewicz. Goście z tej samej przyczyny nie mogą liczyć na Kamila Dankowskiego. Tak więc, zarówno Radoslav Latal, jak i Kazimierz Moskal mogą mówić o sporym osłabieniu, ponieważ w ich drużynach zabraknie podstawowych zawodników.

Termalica: Loska – Tekijaski, Biedrzycki, Putiwcew – Zaviiskyi, Hilbrycht, Dombrovskyi, Hubinek, Karasek – Trubeha, Poznar

ŁKS: Bobek – Wszołek, Nacho, Marciniak, Tutyskinas – Okhronchuk, Kowalczyk, Mokrzycki – Pirulo, Janczukowicz, Szeliga

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem ŁKS-u

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Początek spotkania na Stadionie Sportowym Bruk-Bet Termalica w Niecieczy w niedzielę 16 kwietnia o godzinie 12:40.

