Stal Rzeszów - GKS Katowice, typy na mecz 14. kolejki I Ligi. W niedzielę dojdzie do starcia dwóch drużyn, które z pewnością chciałyby znaleźć się w górnej połowie tabeli, ale póki co bliżej im do walki o utrzymanie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stal Rzeszów

Stal Rzeszów GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 17:38 .

Stal – GKS, typy i przewidywania

Po gigantycznej rewolucji, jaka latem przeszła ekipę Stali Rzeszów, początek sezonu był bardzo trudny i nieudany. Z biegiem tygodni udaje się jednak powoli łapać formę, co przekłada się na coraz wyższe miejsce w tabeli. GKS Katowice również nie spisuje się póki co na miarę oczekiwań i możliwości. Obie drużyny są zdecydowanie bliżej strefy spadkowej niż walki o czołowe lokaty i baraże. Aktualnie w lepszej formie jest Stal, natomiast jej piłkarze mają w nogach wyczerpujące spotkanie w Pucharze Polski, do którego doszło w środku tygodnia. To szansa dla GKS-u Katowice, aby wreszcie się przełamać. Mój typ – GKS Katowice wygra.

Stal – GKS, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Stal ograła w Pucharze Polski Puszczę Niepołomice 1-0, awansując tym samym do 1/8 finału rozgrywek. W lidze nie radziła sobie już tak dobrze, gdyż przegrała z Lechią Gdańsk 1-2 i zremisowała bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec. Stal zajmuje 13. miejsce w tabeli, a w swoim dorobku ma 14 punktów.

GKS Katowice na wygraną w lidze czeka od 26 sierpnia. Po serii trzech remisów nastała kolejna porażka, tym razem z Polonią Warszawa (0-2). Wcześniej GKS dzielił się punktami z Górnikiem Łęczna (1-1) i Termalicą (0-0).

Stal – GKS, historia

W minionym sezonie oba mecze z udziałem tych drużyn zakończyły się remisami. W Rzeszowie padł wynik 1-1, zaś w Katowicach kibice nie zobaczyli ani jednego trafienia.

Stal – GKS, kursy bukmacherskie

Trudno w tym meczu wskazać faworyta. Nieco niższe kursy bukmacherzy ustalili na wygraną Stali Rzeszów. Wahają się one między 2.47 a 2.53. W przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Katowice jest to natomiast najczęściej 2.70. Przy okazji tego starcia można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Stal – GKS, przewidywane składy

Stal: Wrąbel, Warczak, Kościelny, Góra, Oleksy, Danielewicz, Kądziołka, Łyczko, Prokić, Adler, Thill

GKS: Kudła, Jaroszek, Jędrych, Komor, Wasielewski, Repka, Kozubal, Rogala, Błąd, Aleman, Bergier

Stal – GKS, kto wygra?

Stal – GKS, transmisja meczu

Niedzielny mecz 14. kolejki I Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a GKS-em Katowice rozpocznie się o godzinie 15:00. Na próżno szukać w telewizji transmisji z tego wydarzenia. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

