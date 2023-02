PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Stal Mielec – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zdecydowany lider ligowej tabeli w ten weekend zmierzy się z zespołem Biało-Niebieskich, który plasuje się na ósmym miejscu. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania i sprawdzenia kursów bukmacherskich. Początek starcia w piątek 10 lutego o godzinie 18:00.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Raków Częstochowa 6.40 4.40 1.55

Stal Mielec – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

W piątek 10 lutego o godzinie 18:00 Stal Mielec na własnym obiekcie zmierzy się z Rakowem Częstochowa w meczu w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lider spod Jasnej Góry powiększy przewagę nad resztą stawki czy Biało-Niebiescy sprawią niespodziankę? Gospodarze nie są bez szans, bowiem w tej kampanii prezentują się solidnie i urywali już punkty takim drużynom jak Lech Poznań czy Pogoń Szczecin. Podopieczni Adama Majewskiego to ósma ekipa w ligowej tabeli.

Raków Częstochowa strzelił pierwszego gola w 3 z ostatnich 3 spotkań przeciwko Stali Mielec. Nasz typ: pierwsza bramka – Raków Częstochowa.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast na zwycięstwo gości. Typ Kuby: wygrana Rakowa Częstochowa.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Dominykasa Barauskasa, Macieja Wolskiego, Mikołaja Lebedyńskiego oraz Pawła Żyry. Jeśli chodzi o gości, to Marek Papszun prawdopodobnie nie będzie mógł liczyć na Szymona Czyża i Fabiana Piaseckiego, którzy zmagają się z urazami.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa w zdecydowanie lepszym stylu wrócił na boiska Ekstraklasy po przerwie między rundami. Medaliki zanotowały zwycięstwo z Piastem Gliwice (1:0) oraz remis z Wartą Poznań (1:1). Stal Mielec w tym samym czasie przegrała z Radomiakiem Radom (0:1) i podzieliła się punktami z Lechem Poznań (0:0).

Stal Mielec – Raków Częstochowa, historia

Raków Częstochowa wygrał wszystkie z pięciu poprzednich meczów ze Stalą Mielec. Oba zespoły mierzyły się w 3. kolejce obecnego sezonu Ekstraklasy i wówczas padł wynik 3:2 dla Medalików.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania w Mielcu są goście. Kurs na wygraną Stali wynosi mniej więcej 6.10, a typ na zwycięstwo Rakowa to około 1.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.20.

Stal Mielec – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Stal: Mrozek; Flis, Kruk, Matras; Gettinger, Kasperkiewicz, Wlazło, Hiszpański; Domański, Sappinen, Ratajczyk

Raków: Kovacević; Rundić, Arsenić, Svarnas; Wdowiak, Papanikolaou, Berggren, Kun; Lopez, Gutkovskis, Kochergin

Stal Mielec – Raków Częstochowa, kto wygra?

Stal Mielec – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Stalą a Rakowem transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Family. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Początek meczu na Stadionie MOSiR w piątek 10 lutego o godzinie 18:00.

