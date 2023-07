PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Stal Mielec – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Inauguracja sezonu 2023/2024 PKO BP Ekstraklasy już za nami. W drugiej kolejce będziemy świadkami rywalizacji Stali Mielec z Piastem Gliwice. Biało-Niebiescy tydzień temu zgarnęli oczko w starciu z Cracovią (2:2), natomiast Piastunki musiały uznać wyższość Lecha Poznań (1:2). Podopieczni Aleksandara Vukovicia tym razem liczą na zgarnięcie trzech punktów i trzeba przyznać, że mają zdecydowanie lepszą kadrę od Stali Mielec.

Biało-Niebiescy nie wygrali żadnego z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Piastunkom. Nasz typ: zwycięstwo Piasta Gliwice.

Stal Mielec – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach w kadrze gospodarzy, natomiast w drużynie gości zabraknie Tihomira Kostadinowa, który wciąż leczy poważną kontuzję więzadła krzyżowego.

Stal Mielec – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Stal Mielec w pierwszej kolejce na własnym stadionie zremisowała 2:2 z Cracovią. Jeśli chodzi o sparingi przed sezonem, to podopieczni Kamila Kieresia rozegrali pięć meczów notując dwie wygrane, dwie porażki i jeden remis.

Piast Gliwice tydzień temu u siebie podejmował Lecha Poznań i choć prowadził 1:0 do 46. minuty, to ostatecznie przegrał 1:2 po dublecie Filipa Marchwińskiego. Piastunki również rozegrały pięć sparingów przed nową kampanią, a ich bilans jest imponujący – pięć zwycięstw.

Stal Mielec – Piast Gliwice, historia

Piastunki dużo lepiej wypadają w bezpośredniej rywalizacji z Biało-Niebieskimi. Jeśli przeanalizujemy pięć ostatnich spotkań obu zespołów, to odnotujemy trzy wygrane Piasta Gliwice i dwa remisy, w tym jeden w regulaminowym czasie gry meczu 1/16 finału Pucharu Polski, który w dogrywce na swoją korzyść ostatecznie rozstrzygnął mistrz Polski z kampanii 2018/2019.

Stal Mielec – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie MOSiR w Mielcu nie ma wyraźnego faworyta, ale większe szanse na triumf daje się gościom. Kurs na wygraną Stali Mielec wynosi mniej więcej 3.50, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to około 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Stal Mielec – Piast Gliwice, przewidywane składy

Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Kamil Kieres Aleksandar Vukovic Rezerwowi 3 Bert Esselink

6 Leandro Messias

8 Koki Hinokio

13 Konrad Jalocha

16 Matthew Guillaumier

22 Rafa Santos

25 Lukasz Wolsztynski

37 Mateusz Stepien

42 Kai Meriluoto Miguel Muñoz 3

Tomas Huk 5

Damian Kadzior 11

Jakub Holubek 14

Tomasz Mokwa 22

Tom Hateley 24

Marcel Bykowski 29

Karol Szymanski 33

Stal Mielec – Piast Gliwice, kto wygra?

Stal Mielec – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MOSiR w niedzielę, 30 lipca o godzinie 15:00.

