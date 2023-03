Stal Mielec – Piast Gliwice: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W Mielcu niestety zapomniano już, jak smakują zwycięstwa. Stal nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich spotkań, co jest wynikiem nie do zaakceptowania ze strony kibiców. Ci oczekują, że drużyna wreszcie przełamie się w meczu z Piastem.

Pressfocus Na zdjęciu: Alexandros Katranis

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Piast Gliwice 3.20 3.25 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 23:32 .

Stal Mielec – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Zaledwie jedną bramkę udało się Stali Mielec strzelić w rundzie wiosennej. Pod tym względem jest to najgorszy zespół w Ekstraklasie. Ekipa z Mielca kreuje bardzo mało okazji bramkowych, a jej styl w kilku poprzednich meczach wyglądał dość archaicznie. Posada trenera Majewskiego jest coraz słabsza, a kibice domagają się zmian w nastawieniu poszczególnych zawodników. Jak zapanować nad bałaganem w szeregach biało-niebieskich?

Wyniki osiągane w tym sezonie przez Piasta Gliwice dalekie są od oczekiwanych. Mimo wszystko udało się na szczęście w ostatnim czasie zanotować dwa zwycięstwa nad Zagłębiem Lubin i Cracovią, co pozwoliło nieco odbić się od dna ligowej tabeli. Przewaga Piastunek nad strefą spadkową to jednak zaledwie jeden punkt, dlatego nie wolno im stracić koncentracji. Aleksandar Vukovic wykonuje w Gliwicach całkiem niezłą robotę, choć przyszło mu pracować w wyjątkowo trudnych warunkach i pod niemałą presją. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Stal Mielec – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Trzy porażki, dwa remisy. Stal zdecydowanie nie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o wyniki ostatnich meczów. Ekipa z Mielca zanotowała tylko dwa punkty w starciach z Lechem Poznań i Rakowem Częstochowa, a oba kończyła przy bezbramkowym remisie. Oprócz tego porażki z Radomiakiem, Cracovią i Górnikiem.

W poprzedniej kolejce Piastunki zaprezentowały się nad wyraz dobrze w rywalizacji z Cracovią. Wygrana 2:1 pozwoliła na awans w ligowej tabeli. Wciąż jednak mało jest zielonych, a zbyt dużo czerwonych kwadracików w przypadku ich statystyk ostatnich spotkań. Piast przegrał wcześniej z Legią i Rakowem. Odniósł też w 20. kolejce istotne zwycięstwo wyjazdowe nad Zagłębiem.

Stal Mielec – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Gospodarze w najbliższym meczu wystąpią na pewno bez kontuzjowanego Dominykasa Barauskasa. Litwin od dłuższego czasu zmaga się z poważną kontuzją i nie pomoże w rywalizacji ze Stalą. Wątpliwy jest również występ Pawła Żyry.

Trener Aleksandar Vukovic wciąż nie może liczyć na kontuzjowanych Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova. Obu zawodników zabraknie też w rywalizacji ze Stalą Mielec.

Stal Mielec – Piast Gliwice, historia

W tym sezonie oba zespoły rywalizowały już dwa razy. Ostatni miał miejsce w październiku podczas meczu 1/16 finału pucharu Polski. W regulaminowym czasie bramki nie padły, ale w dogrywce dużo lepsze okazały się już Piastunki, które wygrały 3:0. Wcześniej w 4. kolejce ekipa z Gliwic pokonała biało-niebieskich aż 4:0, jasno pokazując, która z drużyn jest lepsza. Stali od 2020 roku nie udało się wygrać z Piastem. To już sześć kolejnych meczów.

Stal Mielec – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Niewielka jest różnica w kursach bukmacherskich przed meczem Stali z Piastem. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi w przybliżeniu 3.20, podczas gdy typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to 2.40. Niemal identyczny co na Stal, jest kurs na remis – między 3.10, a 3.25.

Stal Mielec – Piast Gliwice, kto wygra

Stal Mielec – Piast Gliwice, przewidywane składy

Stal Mielec – Piast Gliwice, transmisja

Mecz Stali Mielec z Piastem Gliwice transmitowany będzie na antenie CANAL+Family, CANAL+Sport 3 i CANAL+Sport. Spotkanie odbędzie się w piątek 3 marca o godzinie 18:00.

