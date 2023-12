fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Stal – ŁKS, typy i przewidywania

Stal Mielec w ostatnich tygodniach nieoczekiwanie stała się pogromcą faworytów. W minionej kolejce ograła w Szczecinie Pogoń, a wcześniej w stolicy pokonała także Legię Warszawa. Ekipa Kamila Kieresia awansowała tym samym na wysokie dziewiąte miejsce i uciekła od strefy spadkowej na kilka punktów. Komfortowa sytuacja pozwala wierzyć, że znów uda jej się wywalczyć utrzymanie w elicie.

W sobotę Stal podejmie u siebie ŁKS, który jest najsłabszym zespołem w stawce. Dotychczas zgromadził raptem osiem punktów i jest na dobrej drodze do powrotu do pierwszej ligi. Na poprawę wyników nie wpłynęła nawet zmiana trenera, a Piotr Stokowiec w dalszym ciągu czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo. Mój typ – Stal wygra.

Stal – ŁKS, ostatnie wyniki

Stal w minionej kolejce sensacyjnie ograła na wyjeździe Pogoń Szczecin 3-2. Wcześniej, pomimo trudnych warunków, poradziła sobie także z Górnikiem Zabrze (2-1) oraz wywalczyła awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, ogrywając na wyjeździe Garbarnię Kraków (4-2).

ŁKS na ligowe zwycięstwo czeka od 20 sierpnia. W minionej kolejce łodzianie przegrali u siebie z przeciętnym Zagłębiem Lubin (0-2), a wcześniej, po niezwykle emocjonującym występie, podzielili się punktami z Piastem Gliwice (3-3).

Stal – ŁKS, historia

Po raz ostatni te drużyny spotkały się ze sobą w sierpniu 2022 roku, przy okazji meczu w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. W regulaminowym czasie gry padł remis 2-2, zaś po rzutach karnych awans do kolejnej rundy wywalczyła Stal Mielec. ŁKS zatriumfowało w Mielcu ostatni raz w marcu 2019, kiedy to oba zespoły grały w pierwszej lidze.

Stal – ŁKS, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest Stal Mielec. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.00. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u jest to nawet 3.75. Kurs na remis wynosi waha się z kolei między 3.45 a 3.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Stal – ŁKS, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 4 Kamil Pajnowski 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 4 Nacho Monsalve 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 21 Stipe Juric 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 44 Nelson Balongo 99 Dawid Arndt Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 4 Kamil Pajnowski 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 4 Nacho Monsalve 5 Marcin Flis 7 Adrian Malachowski 10 Pirulo 11 Engjell Hoti 17 Grzegorz Glapka 21 Stipe Juric 23 Maciej Sliwa 28 Mieszko Lorenc 37 Piotr Glowacki 44 Nelson Balongo 99 Dawid Arndt

Stal – ŁKS, kto wygra?

Stal – ŁKS, transmisja meczu

Sobotni mecz 17. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja tego spotkania w polskiej telewizji odbędzie się w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia wydarzenia w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł

