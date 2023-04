Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Nguiamba

Stal – Jagiellonia, typy i przewidywania

Wszystko w tym spotkaniu przemawia za Jagiellonią. Zespół z Białegostoku jest niepokonany od trzech ligowych spotkań, z kolei mielczanie w rundzie rewanżowej jeszcze nie wygrali notując pięć porażek i trzy remisy. Ponadto Jagiellonia nie przegrała żadnego z czterech ostatnich pojedynków ze Stalą, a pierwsze spotkanie obu drużyn rozegrane przy Słonecznej zakończyło się wysokim zwycięstwem gospodarzy aż 4:0. Nasz typ: zwycięstwo Jagiellonii – TAK.

Nie powinniśmy nastawiać się na festiwal strzelecki w tym spotkaniu. Ostatnie pięć meczów Stali przyniosło maksymalnie dwie bramki, a Jagiellonia również nie jest zespołem, który w meczach wyjazdowych strzela wiele goli. W rundzie rewanżowej Jaga ani razu nie zdobyła dwóch bramek poza własnym obiektem. Typ Jakuba Olkiewicza: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Stal – Jagiellonia, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik obu drużyn nie musi pauzować w poniedziałkowym pojedynku za żółte bądź czerwone kartki. Wygląda na to, że obaj trenerzy będą mieli do dyspozycji identyczne formacje, jak w ostatnich tygodniach.

Stal – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Stal Mielec fatalnie spisuje się w rundzie rewanżowej. Mielczanie jeszcze nie wygrali, a na swoim koncie mają trzy remisy i pięć porażek. Przed przerwą na mecze reprezentacji podzielili się punktami ze Śląskiem Wrocław. Obecnie zajmują trzynaste miejsce w tabeli.

Jagiellonia znajduje się tuż nad strefą spadkową i ma tylko punkt przewagi nad Górnikiem Zabrze. W lidze Jaga jest niepokonana od trzech spotkań, które zakończyły się remisami z Zagłębiem Lubin oraz Miedzią Legnica, a także wygraną z Górnikiem.

Stal – Jagiellonia, historia

W pierwszym meczu obu drużyn Jagiellonia rozbiła Stal przed własną publicznością aż 4:0. Co więcej, popularna Jaga jest niepokonana w czterech ostatnich bezpośrednich rywalizacjach. Stal mecz z Jagiellonią ostatni raz wygrała w 2020 roku.

Stal – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Stal – Jagiellonia, kto wygra

Stal – Jagiellonia, przewidywane składy

Stal – Jagiellonia, transmisja meczu

Pojedynek Stali z Jagiellonią będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online, a my przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

