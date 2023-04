Stal Mielec - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Poniedziałkowe spotkanie nie należy do tych, na które czekamy z wypiekami na twarzy. Jednak zwykle takie starcia stają na wysokości zadania. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek starcia w Mielcu w poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kiereś

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Miedź Legnica 2.22 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2023 11:05 .

Stal – Miedź, typy bukmacherskie

Oba zespołu nie mają ostatnio najlepszego okresu. Choć w poprzedniej kolejce zawodnicy Stal Mielec wyszli zwycięsko ze starcia z Widzewem Łódź. Natomiast Miedź Legnica od prawie dwóch miesięcy czeka na wygraną. Na papierze faworytem są podopieczni Kamila Kieresia. Jednak ekipę z Mielca czeka trudne zadanie, ponieważ przyjeżdża do nich Miedź, która jeszcze marzy o utrzymaniu w Ekstraklasie. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, ale stawiamy, że to gospodarze sięgną po trzy punkty. Nasz typ: wygrana Stali

Stal – Miedź, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Miedź Legnica od prawie dwóch miesięcy nie wygrała. W ostatnich czterech meczach trzykrotnie przegrywali z Lechią Gdańsk (0:4), Piastem Gliwice (0:1) oraz Koroną Kielce (0:1), a także raz zdobyli jeden punkt – zremisowali 2:2 z Legią Warszawa. Podopieczni Grzegorza Mokrego zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy i ich szansa na utrzymanie jest wręcz nikła.

Stal Mielec od meczu z Legią Warszawa (0:2) nie odniosła porażki. Zremisowali ze Śląskiem Wrocław (1:1), Jagiellonią Białystok (1:1), a także w ostatniej kolejce zwyciężyli na wyjeździe z Widzewem Łódź (0:2). Piłkarze Kamila Kieresia zajmują dość wysokie 10. miejsce w tabeli, ale ich przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy punkty. Mielczanie muszą się wziąć w garść, aby nie zaglądało do nich widmo 1. Ligi.

Stal – Miedź, historia

Miedź Legnica w ostatnich sześciu latach nie potrafiła pokonać Stali Mielec. Siedem ostatnich meczów to pięć zwycięstw gospodarzy poniedziałkowe starcia i dwa remisy. W październiku ówcześni podopieczni Adama Majewskiego ograli na wyjeździe Miedź 2:0 po bramkach Saida Hamulicia oraz Adama Ratajczyka

Stal – Miedź, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania wydaje się być Stal Mielec i tak również obstawiają bukmacherzy. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.25 – 2.34. Podczas gdy na wygraną Miedzi Legnica w granicach 3.20 – 3-45. Przy okazji tego meczu można również skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Stal – Miedź, przewidywane składy

Stal Mielec w poniedziałkowym spotkaniu będzie musiało sobie radzić bez Fryderyka Gerbowskiego, który jest kontuzjowany. Natomiast ich podstawowy skład ma wyglądać identycznie jak w zwycięskim meczu z Widzewem Łódź w ostatniej kolejce.

W zespole Miedzi Legnica nie zobaczymy Olafa Kobackiego, który podobnie jak Fryderyk Gerbowski, jest kontuzjowany. W porównaniu do poprzedniego spotkania z Legią Warszawa podopieczni Grzegorza Mokrego mają wyjść w całkiem innym ustawieniu z czterema zmiana w wyjściowej jedenastce.

Stal – Miedź, transmisja meczu.

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+Sport oraz Canal+Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu w Mielcu już w poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 19:00.

