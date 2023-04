PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Stal Mielec – Korona Kielce, typy i przewidywania

Stal Mielec oraz Korona Kielce mają na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów (35), co przed tą serią gier daje tym drużynom cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Starcie obu ekip w 30. kolejce może mieć zatem bardzo ważne znaczenie w kontekście utrzymania. Zwycięzca tej potyczki powoli zacznie chłodzić szampana, ponieważ będzie już o krok od pozostania w elicie. Zarówno Biało-Niebiescy, jak i Złocisto-Krwiści są w dobrej dyspozycji.

Podopieczni Kamila Kuzery po fatalnej jesieni w rundzie wiosennej imponują formą. Ich pościg powinien zostać zwieńczony utrzymaniem. Nasz typ: zwycięstwo Korony Kielce.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu tylko jedna drużyna strzeli gola. Typ Kuby: oba zespoły zdobędą bramkę – nie.

Stal Mielec – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Kamil Kiereś nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Diminykasa Barauskasa, Adama Ratajczyka oraz Fryderyka Gerbowskiego. Kamil Kuzera najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników, bo nie ma informacji o żadnych pauzach.

Stal – absencje:

Korona – absencje:

Stal Mielec – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Trzy ostatnie spotkania Stali Mielec w PKO BP Ekstraklasie to porażka z Pogonią Szczecin (2:4), remis z Miedzią Legnica (1:1) i zwycięstwo nad Widzewem Łódź (2:0). Korona Kielce w tym samym czasie podzieliła się punktami z Zagłębiem Lubin (2:2) oraz Górnikiem Zabrze (1:1), a także wygrała bardzo ważny mecz z Jagiellonią Białystok (2:1).

Stal Mielec – Korona Kielce, historia

Biało-Niebiescy wyglądają lepiej od Złocisto-Krwistych w bezpośredniej rywalizacji, jeśli spojrzymy na pięć poprzednich meczów. Stal Mielec bowiem triumfowała trzy razy, raz z wygranej cieszyła się Korona Kielce i padł jeden remis.

Stal Mielec – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie MOSiR w Mielcu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Stali Mielec wynosi mniej więcej 2.25, a typ na zwycięstwo Korony Kielce to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.35. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Stal Mielec – Korona Kielce, przewidywane składy

Stal Mielec – Korona Kielce, kto wygra?

Stal Mielec – Korona Kielce, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MOSiR w Mielcu w najbliższą niedzielę 30 kwietnia o godzinie 15:00.

