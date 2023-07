PressFocus Na zdjęciu: Jakub Jugas

Stal Mielec – Cracovia, typy i przewidywania

Start kampanii 2023/2024 PKO BP Ekstraklasy już za nami. Kontynuujemy zmagania w pierwszej kolejce, a w tym materiale przyjrzymy się sobotniemu spotkaniu Stali Mielec z Cracovią. Biało-Niebiescy tego lata przebudowali kadrę sprowadzając kilkunastu nowych zawodników, natomiast Pasy wręcz przeciwnie – poza wykupieniem Pawła Jaroszyńskiego z Salernitany nie dokonały żadnego transferu. Jakie macie przywidywania na ten pojedynek? Zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy.

Dyspozycja obu zespołów przed startem rozgrywek jest dużą zagadką. Ostatnie mecze Stali Mielec zazwyczaj były jednak bardzo wyrównane. Nasz typ: remis.

Stal Mielec – Cracovia, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie ma żadnych urazów ani zawieszeń. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego z kolei będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Davida Jablonsky’ego oraz Mathiasa Hebo Rasmussena. Stal Mielec latem została wzmocniona przez m.in. Mateusza Stępnia czy Michała Trąbkę. Cracovia póki co nie dokonała żadnego transferu.

Stal Mielec – Cracovia, ostatnie wyniki

Stal Mielec oraz Cracovia w okresie przygotowawczym do nowego sezonu rozegrały po pięć meczów towarzyskich. Bilans Biało-Niebieskich to dwie wygrane (3:2 ze Stalą Rzeszów oraz 2:1 z ŁKS-em Łódź), dwie porażki (0:1 z Zorią Ługańsk oraz 2:3 z Wisłą Kraków) i remis (1:1 z Siarką Tarnobrzeg), natomiast Pasy w tym czasie zanotowali dwa zwycięstwa (1:0 z Ruzomberokiem oraz 2:0 ze Spisską Nova Ves), dwa remisy (1:1 z Mladą Bolesław oraz 1:1 z Wartą Poznań) i jedną porażkę (0:1 z Banikiem Ostrava).

Stal Mielec – Cracovia, historia

Na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami Cracovia wygrała dwa, Stal Mielec triumfowała raz i padły dwa remisy. Można więc wywnioskować, że mecze obu drużyn z reguły są wyrównane.

Stal Mielec – Cracovia, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz na Stadionie MOSiR w Mielcu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Stali Mielec wynosi mniej więcej 2.90, a typ na zwycięstwo Cracovii to około 2.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Stal Mielec – Cracovia, przewidywane składy

Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Kamil Kieres Jacek Zielisnki Rezerwowi 5 Lukasz Wolsztynski

7 Marco Ehmann

13 Konrad Jalocha

14 Lukasz Gerstenstein

15 Kamil Pajnowski

17 Krzysztof Wolkowicz

19 Kai Meriluoto

21 Jakub Rozwadowski Jani Atanasov 6

Yevhen Konoplyanka 10

Sebastian Madejski 13

Kacper Smiglewski 21

Karol Niemczycki 23

Kacper Jodlowski 36

Filip Rozga 63

Bartlomiej Kolec 72

Stal Mielec – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MOSiR w sobotę, 22 maja o godzinie 15:00.

