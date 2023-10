Stal Brzeg – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (31.10.2023)

Stal Brzeg - Warta Poznań: typy i kursy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka w zbliżającym się spotkanie podejmie trzecioligowy zespół. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już we wtorek (31 października) o godzinie 13:00.

IMAGO / Patryk Pindral / Newspix Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Stal Brzeg Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2023 14:53 .

Stal – Warta, typy, bukmacherskie

Warta Poznań w ramach 1/16 finału Pucharu Polski podejmie na wyjeździe Stal Brzeg. Gospodarze na co dzień występują w IV lidze, gdzie na tym etapie sezonu zajmują 3. miejsce. Natomiast zespół Dawida Szulczka obecnie okupuje 15. lokatę w Ekstraklasie. Ja spodziewam się jednostronnego spotkania, w którym ostatecznie po zwycięstwo w regulaminowym czasie gry sięgnie zespół z Poznania. Mój typ: wygrana Warty Poznań

Stal – Warta, ostatnie wyniki

Stal Brzeg dość przyzwoicie weszła w nowym sezon. Pięć ostatnich spotkań tej drużyny zakończyło się trzema zwycięstwami (3:2 z Polonią Karłowice, 2:1 z Piastem Strzelce Opolskie, a także 2:0 z LZS Walce) oraz dwoma remisami (2:2 z KS Iprime Bogacicą i 1:1 z Odrą Opole II)

Warta Poznań w obecnym sezonie nie prezentujemy wysokiej formie i zasłużenie zajmuje odległe miejsce w tabeli. Pięć ostatnich spotkań zespołu prowadzonego przez Dawida Szulczka zakończyły się dwoma zwycięstwami (2:1 z KSZO Ostrowiec i 1:0 ze Stalą Mielec), dwoma remisami (1:1 z Koroną Kielce oraz 1:1 z Piastem Gliwice), a także jedną porażką (0:1 ze Śląskiem Wrocław).

Stal – Warta, historia

Wtorkowe spotkanie Stali Brzeg z Wartą Poznań będzie pierwszym w historii między tymi zespołami. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji zmierzyć się ze sobą.

Stal – Warta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna Warty Poznań. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Dawida Szulczka, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.24 – 1.26, podczas gdy na wygraną Stali Brzeg wynoszą nawet 12.0. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Stal – Warta, przewidywane składy

Stal Brzeg: Firek – Sztylka, Tupaj, Kowalski, Brusiło, Kuriata, Rakoczy, Sypek, Hawryło, Poniewierski, Podgórski

Warta Poznań: Lis – Tiru, Stavropoulos, Matuszewski, Krzyżak, Borowski, Paszkowski, Maenpaa, Prikryl, Vizinger, Kamiński

Stal – Warta, transmisja meczu

Wtorkowy mecz Stali Brzeg z Wartą Poznań nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Telewizja Polsat, która ma prawa do pokazywania meczów Pucharu Polski, zdecydowała się na transmisję z innych spotkań.

