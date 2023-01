SSC Napoli – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Matteo Politano i victor Osimhen

SSC Napoli – Juventus to mecz, który elektryzuje nie tylko Włochy, ale dużą część kibiców piłkarskich w Europie. Do rywalizacji staną ze sobą dwie aktualnie najlepsze ekipy w ligowej stawce. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

SSC Napoli – Juventus, typy i przewidywania

Podopieczni Luciano Spallettiego w tej kampanii spisują się bez zarzutu na swoim stadionie, odnosząc przed własną publicznością siedem zwycięstw i dwa remisy. Napoli może mieć jednak twardy orzech do zgryzienia w piątkowy wieczór, bo wielokrotni mistrzowie Serie A mają apetyt na dziewiąte z rzędu ligowe zwycięstwo. Juventus jednak na wyjazdach w ośmiu rozegranych meczach zanotował cztery wygrane, dwa remisy i dwie porażki. Ogólnie biorąc pod uwagę to, co turyńczycy prezentowali w ostatnim czasie, to nie spodziewamy się gradu goli. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

SSC Napoli – Juventus, ostatnie wyniki

Ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona w dwóch rozegranych meczach ligi włoskiej w tym roku zanotowała porażkę i zwycięstwo. Napoli uległo w Mediolanie miejscowemu Interowi (0:1) po golu Edina Dzeko. Na zwycięski szlak Azzurri wrócili natomiast w wyjazdowym starciu z Sampdorią (2:0).

W trakcie trwającej kampanii Napoli na swoim stadionie nie było jeszcze poważnie sprawdzone. Tak naprawdę z najmocniejszymi ekipami w Serie A piłkarze Azzurrich w tym sezonie mierzyli się na wyjazdach, mowa o Milanie, Romie, czy Interze. W związku z tym w piątek wieczorem będzie można dowiedzieć się czegoś nowego o zespole z Neapolu.

Stara Dama to natomiast zespół, mogący pochwalić się ośmioma z rzędu zwycięstwami. Tylko w tym roku wyższość Juventusu musiały uznać takie zespoły jak Cremonese (0:1) i Udinese Calcio (0:1).

Ogólnie turyńczycy w ośmiu ostatnich wygranych spotkaniach aż pięć razy wygrywali tylko 1:0. Gdy jednak rywalizowali z ekipami, które decydowały się na otwartą grę jak z Interem Mediolan, czy Lazio, to worek z bramkami był otwierany nieco częściej. Z mediolańczykami Juve wygrało różnicą dwóch (2:0), a z rzymianami trzech goli (3:0).

SSC Napoli – Juventus, historia

Obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą po raz ostatni ponad rok temu. W starciu rozegrany 6 stycznia 2022 roku miał miejsce rezultat 1:1. Potyczka miała jednak miejsce na Allianz Stadium. Tymczasem na obiekcie w Neapolu we wrześniu 2021 roku górą było Napoli, wygrywając z Juve 2:1.

SSC Napoli – Juventus, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,95. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

SSC Napoli – Juventus, przewidywane składy

Szkoleniowiec gospodarzy piątkowej potyczki nie ma powodów do narzekania w piątkowy wieczór. Luciano Spalletti ma wszystkich kluczowych zawodników do swojej dyspozycji. Znacznie gorzej wygląda sytuacja u gości. Juventus będzie osłabiony brakiem między innymi takich graczy jak: Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, czy Pail Pogba. Najbardziej dotkliwą stratą jest jednak nieobecność Dusana Vlahovicia, który co najmniej do końca tego miesiąca nie będzie mógł pomóc Bianconerim na boisku.

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Politano, Osimhen, Kwaracchelia

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Di Maria, Milik.

SSC Napoli – Juventus, transmisja meczu

Mecz Napoli – Juventus będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

