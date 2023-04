Napoli - Hellas Verona: typy na mecz 30. kolejki Serie A. Azzurri mają za sobą nieudane spotkanie z Milanem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. zanim dojdzie do rewanżu, lider tabeli zmierzy się w lidze z Hellasem Verona. Do tego starcia dojdzie w sobotę o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Napoli

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Hellas Werona 1.54 4.20 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 15:16 .

Napoli – Verona, typy i przewidywania

Nie zapowiada się, aby ktokolwiek był w stanie przeszkodzić zmierzającemu po mistrzostwo Włoch Napoli. Do zakończenia sezonu pozostało osiem spotkań, a przewaga Azzurrich nad drugim w tabeli Lazio wynosi aż 16 punktów. Kilka dni temu ekipa Luciano Spallettiego przeżyła trudny wieczór na San Siro i przegrała z Milanem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zanim dojdzie do rewanżu, neapolitańczycy zagrają w Serie A z Hellasem Verona. Biorąc pod uwagę nadchodzący bój w Lidze Mistrzów, w składzie Napoli może dojść do kilku zmian, co zwiększałoby szanse gości na wywiezienie z Neapolu korzystnego rezultatu. Nasz typ – Hellas strzeli bramkę.

Superbet 1,85 Hellas strzeli gola Zagraj!

Napoli – Verona, sytuacja kadrowa

W szeregach Napoli w sobotę zabraknie kontuzjowanego Giovanniego Simeone oraz zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Tanguya Ndombele. Na murwaie najprawdopodobniej nie pojawi się także Victor Osimhen, który jest szykowany na rewanż z Milanem.

Po stronie Hellasu Verona nie ujrzymy kontuzjowanego Thomasa Henry’ego. Miguel Veloso i Giangiacomo Magnani będą natomiast pauzować w związku z nieprzepisową liczbą żółtych kartek.

Napoli – Verona, ostatnie wyniki

W środku tygodnia Napoli przegrało z Milanem w Lidze Mistrzów (0-1), a niedawno doznało dotkliwej porażki przeciwko Rossonerim także w Serie A (0-4). W międzyczasie Azzurri przełamali się i ograli Lecce 2-1.

Hellas w miniony weekend zakończył niechlubną serię meczów bez wygranej, która ciągnęła się od 13 lutego. Ekipa z Werony w 29. kolejce Serie A pokonała Sassuolo (2-1). Wcześniej przegrywała między innymi z Juventusem (0-1), Sampdorią (1-3) i Fiorentiną (0-3).

Napoli – Verona, historia

Poprzedni mecz tych ekip miał miejsce w 1. kolejce tego sezonu Serie A. W Weronie Napoli nie pozostawiło większych szans gospodarzom i wygrało aż 5-2. Bramki dla Azzurrich zdobywali wówczas między innymi Victor Osimhen i Chwicza Kwaracchelia. Do siatki trafił również Piotr Zieliński.

Napoli – Verona, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Napoli. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą najczęściej 1,54. W przypadku wygranej Hellasu bukmacher Fortuna oferuje kurs na poziomie nawet 6,80. Przy okazji tego starcia zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL.

Napoli – Verona, przewidywane składy

Napoli – Verona, transmisja meczu

Spotkanie 30. kolejki Serie A między Napoli a Hellasem rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Istnieje możliwość śledzenia meczu również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 588 zł (49 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 240 zł.