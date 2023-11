SSC Napoli – Empoli: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Matteo Politano

SSC Napoli – Empoli: przewidywania

Pierwszy niedzielny mecz włoskiej Serie A to rywalizacja SSC Napoli z Empoli. Faworyt tego starcia jest oczywisty i nie ma co się oszukiwać, że zespół gości ma w tej rywalizacji większe szanse na cokolwiek więcej niż remis. Ekipa spod Wezuwiusza aktualnie zajmuje 4. miejsce w ligowej stawce, z kolei Empoli jest na szarym końcu stawki i z dorobkiem raptem siedmiu oczek plasuje się na 19. miejscu. Mój typ na to spotkanie: Napoli powyżej 2,5 gola.

SSC Napoli – Empoli: ostatnie wyniki

Neapolitańczycy w ostatnich pięciu ligowych starciach zdobyli 10 punktów. Składają się na to trzy wygrane i jeden remis oraz porażka w meczu z Fiorentiną. Z kolei w środku tygodnia Napoli podzieliło punktami się z Unionem Berlin w Lidze Mistrzów. Zaś ekipa Empoli w analogicznym okresie czasu zainkasowała cztery oczka, co stanowi ponad połowę dorobku klubu z Toskanii.

SSC Napoli – Empoli: historia

Historia rywalizacji obu ekip jednoznacznie wskazuje na zespół niedzielnych gospodarzy. W ostatnim sezonie dwukrotnie wygrywała ekipa z Neapolu i za każdym razem 2:0. Z kolei w jeszcze poprzedniej kampanii lepsze było Empoli, które wygrało dwa mecze. Ostatni remis w tej rywalizacji padł w 2015 roku.

SSC Napoli – Empoli: kursy bukmacherskie

SSC Napoli – Empoli: kto wygra?

SSC Napoli – Empoli: przewidywane składy

SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Empoli Paolo Zanetti SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Empoli Paolo Zanetti Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 5 Juan Jesus 6 Mario Rui 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 1 Samuele Perisan 4 Sebastian Walukiewicz 7 Stiven Shpendi 8 Viktor Kovalenko 11 Emanuel Quartsin Gyasi 13 Liberato Cacace 14 Gabriele Guarino 21 Jacopo Fazzini 22 Filippo Ranocchia 24 Tyronne Ebuehi 25 Elia Caprile 27 Daniel Maldini 28 Nicolò Cambiaghi SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Empoli Paolo Zanetti SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Empoli Paolo Zanetti Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 5 Juan Jesus 6 Mario Rui 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 1 Samuele Perisan 4 Sebastian Walukiewicz 7 Stiven Shpendi 8 Viktor Kovalenko 11 Emanuel Quartsin Gyasi 13 Liberato Cacace 14 Gabriele Guarino 21 Jacopo Fazzini 22 Filippo Ranocchia 24 Tyronne Ebuehi 25 Elia Caprile 27 Daniel Maldini 28 Nicolò Cambiaghi

SSC Napoli – Empoli: transmisja

Niedzielny mecz 12. kolejki Serie A pomiędzy Napoli a Empoli rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w usłudze Eleven Sports 1. Można je śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

