Sporting Lizbona – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2026)

Sporting – Bodo, typy bukmacherskie
Już we wtorek odbędzie się rewanżowe spotkanie 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Sporting Lizbona przed własną publicznością zmierzy się z Bodo/Glimt. Portugalczycy stoją przed niezwykle trudnym wyzwaniem, ponieważ w pierwszym meczu zostali rozbici rezultatem 0:3. Podopieczni Rui Borgesa muszą zatem odrobić straty, jeśli chcą wciąż liczyć się w walce w Champions League. Norwedzy natomiast są zespołem, który potrafił wygrywać z wyżej notowanymi rywalami. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że we wtorkowym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Sporting – Bodo, ostatnie wyniki
Sporting Lizbona prezentuje dość przyzwoitą formę. W pięciu ostatnich spotkaniach drużyna Rui Borgesa odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Moreirense, 3:0 z Estorilem oraz 1:0 z Porto w Pucharze Portugalii), zaliczyli jeden remis (2:2 ze sportingiem Braga), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Bodo/Glimt w pierwszym meczu).
Bodo/Glimt natomiast idzie jak burza. Norwedzy w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po komplet zwycięstw (2:1 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów, 3:1 oraz 2:1 z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, 2:1 z Molde, a także 3:0 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów).
Sporting – Bodo, historia
W zeszłym tygodniu odbyło się historyczne pierwsze spotkanie pomiędzy Sportingiem Lizbona a Bodo/Glimt. Rywalizacja zakończyła się wysokim zwycięstwem Norwegów 3:0.
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Sporting Lizbona. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 4.80.
Sporting – Bodo, kto awansuje?
Który zespół awansuje?
- Sporting
- Bodo
0 Votes
Sporting – Bodo, przewidywane składy
Sporting – Bodo, transmisja meczu
Spotkanie Sporting Lizbona – Bodo/Glimt obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić rónież w usłudze Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.