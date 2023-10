Sporting - Atalanta: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Sportingu z Atalantą to jedno z ciekawszych spotkań 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Prawdopodobnie między tymi drużynami rozegra się walka o pierwsze miejsce w grupie D, w której znajduje się również Raków Częstochowa. Delikatnym faworytem są gospodarze. Początek meczu o godzinie 18:45.

IMAGO / Ettore Griffoni Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Sporting Lizbona Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 14:19 .

Sporting – Atalanta, typy i przewidywania

Być może dla wielu to Sporting jest delikatnym faworytem tego meczu, o czym mogą świadczyć cztery ostatnie wygrane z rzędu. Atalanta jest jednak bardzo groźna, co potwierdziła choćby w starciu z Juventusem, mimo bezbramkowego remisu. La Dea nie dała też żadnych szans Rakowowi w pierwszym meczu i obecnie ma bilans trzech wygranych i remisu w ostatnich czterech pojedynkach. Trudno zatem przewidzieć, jak zakończy się to widowisko, ale można spodziewać się ofensywnie usposobionych obu zespołów. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Sporting – Atalanta, sytuacja kadrowa

Sporting nadal pozostaje bez leczącego kontuzję Jerry’ego St Juste, ale gospodarze nie mają żadnych nowych problemów z urazami. Oczekuje się, że kluczowy duet Gyokeres i Pedro Gonçalves znów będzie stanowić o sile ofensywnej Sportingu po doskonałym początku sezonu. Atalanta wciąż nie ma do dyspozycji letnich nabytków: El Bilala Toure i Gianluki Scamakki, ale La Dea dobrze sobie radzi bez nich w ostatnich tygodniach. Ponadto media przewidują, że Gasperini dokona kilku zmian w składzie w porównaniu do meczu z Juventusem.

Sporting – Atalanta, ostatnie wyniki

Sporting wygrał aż siedem z ostatnich ośmiu meczów, a obecnie notuje serię czterech wygranych z rzędu. Jedyny remis zanotował w starciu z Bragą w lidze portugalskiej i obecnie jest liderem rozgrywek. W 1. kolejce fazy grupowej pokonał Sturm Graz 2:1. Atalanta w miniony weekend bezbramkowo zremisowała z Juventusem, natomiast przed dwoma tygodniami na inaugurację Ligi Europy pokonała 2:0 Raków. Ostatnie pięć meczów La Dei we wszystkich rozgrywkach to trzy zwycięstwa, remis i porażka.

Sporting – Atalanta, historia

Sporting nigdy wcześniej nie rywalizował z Atalantą na arenie międzynarodowej. Będzie to zatem pierwsze bezpośrednie spotkanie obu ekip.

Sporting – Atalanta, kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów faworytem spotkania jest Sporting Lizbona. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 2,26. Nie powinniśmy jednak odbierać szans Atalancie, która z pewnością może w Portugalii pokusić się o komplet punktów.

Sporting – Atalanta, kto wygra

Sporting – Atalanta, przewidywane składy

Sporting Lizbona (Przewidywany skład) 3-4-3 Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Sporting Lizbona (Przewidywany skład) 3-4-3 Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Trenerzy ▼ Rúben Amorim Gian Piero Gasperini Rezerwowi ▼ 5 Hidemasa Morita

8 Pedro Gonçalves Pote

10 Marcus Edwards

11 Nuno Santos

12 Franco Israel

13 Luis Neto

14 Dario Essugo

22 Iván Fresneda

41 Diego Callai

47 Ricardo Esgaio

72 Eduardo Quaresma

91 Rodrigo Ribeiro Emil Holm 3

Jose Luis Palomino 6

Mario Pasalic 8

Luis Fernando Muriel 9

Mitchel Bakker 20

Nadir Zortea 21

Michel Adopo 25

Marco Carnesecchi 29

Francesco Rossi 31

Hans Hateboer 33

Giorgio Scalvini 42

Sporting - Atalanta, transmisja meczu

Mecz Sportingu z Atalantą nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić odpowiedni abonament.

